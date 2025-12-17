हांसोल: दो मकानों से 72 लाख के स्मोकिंग कॉन, रोलिंग पेपर जब्त

पुलिस के शिकंजे में आरोपी मुद्दा माल के साथ।
Ahmedabad: गुजरात सरकार की ओर से रोलिंग पेपर, स्मोकिंग कॉन और परफेक्ट रोल जैसी वस्तुओं के बिक्री-संग्रह पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद अहमदाबाद शहर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हांसोल क्षेत्र में दो मकानों पर छापा मारा। इस दौरान 72.28 लाख से ज्यादा का मुद्दामाल जब्त किया।पुलिस आयुक्त जी.एस. मलिक, संयुक्त पुलिस आयुक्त (सेक्टर‑2) जयपालसिंह राठौड़ समेत पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन की टीम ने पूर्व सूचना के आधार पर हांसोल स्थित समरथ नगर के दो मकानों पर छापा मारा। इस दौरान यहां मिले जेकी मोटवाणी (28) को गिरफ्तार किया गया।
इन मकानों से प्रतिबंधित स्मोकिंग कॉन और रोलिंग पेपर का भारी स्टॉक मिला। यह सभी जखीरा मकानों में रखा मिला। विभिन्न ब्रांडों का कुल 72.28 लाख रुपए मूल्य का माल बरामद किया, आरोपी से पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि सरकार ने इस तरह की मादक पदार्थों के उपयोग में काम आने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया था, इसके बाद अहमदाबाद पुलिस विविध जगहों पर छापा मारी जारी है।
