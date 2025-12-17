हांसोल: दो मकानों से 72 लाख के स्मोकिंग कॉन, रोलिंग पेपर जब्त

Ahmedabad: गुजरात सरकार की ओर से रोलिंग पेपर, स्मोकिंग कॉन और परफेक्ट रोल जैसी वस्तुओं के बिक्री-संग्रह पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद अहमदाबाद शहर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हांसोल क्षेत्र में दो मकानों पर छापा मारा। इस दौरान 72.28 लाख से ज्यादा का मुद्दामाल जब्त किया।पुलिस आयुक्त जी.एस. मलिक, संयुक्त पुलिस आयुक्त (सेक्टर‑2) जयपालसिंह राठौड़ समेत पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन की टीम ने पूर्व सूचना के आधार पर हांसोल स्थित समरथ नगर के दो मकानों पर छापा मारा। इस दौरान यहां मिले जेकी मोटवाणी (28) को गिरफ्तार किया गया।