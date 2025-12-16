16 दिसंबर 2025,

अहमदाबाद

ईमानदारी का परिचयः मनपा कर्मचारियों ने लौटाया 2.56 लाख का मंगलसूत्र, महिला हुई भावुक

अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल में पेश की मिसाल

अहमदाबाद

Omprakash Sharma

Dec 16, 2025

मंगलसूत्र लौटाते हुए।

Ahmedabad: शहर के सिंधुभवन रोड पर चल रहे अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल में रविवार को घटित घटना में महानगरपालिका के कर्मचारियों की ईमानदारी देखने को मिली। यह देख महिला की आंखों में चमक लौट आई, क्योंकि उसका ढाई लाख से अधिक कीमत का मंगलसूत्र खो गया था। यह मंगलसूत्र फेस्टिवल में गिर गया था, लेकिन मनपा के सतर्क कर्मचारियों ने न सिर्फ उसे सुरक्षित रखा बल्कि देर रात मालिक की पहचान कर उसे वापस सौंपा।शॉपिंग फेस्टिवल में हेल्प डेस्क पर ड्यूटी दे रहे प्रॉपर्टी टैक्स विभाग (उत्तर-पश्चिम जोन) के कर्मचारी नीलकंठपुरी गोस्वामी और हेतलबेन नामक कर्मचारी सफाई व्यवस्था की जांच कर रहे थे कि उनकी नजर वहां पड़े मंगलसूत्र पर पड़ी थी। दोनों ने बिना देर किए इसकी सूचना थलतेज-03 सब ज़ोन के सहायक मनपा आयुक्त कमिश्नर को दी। उनके निर्देश पर तुरंत मालिक की तलाश शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, रजिस्टर में पूरी एंट्री दर्ज की गई, लेकिन पहचान तत्काल संभव नहीं हो सकी।

रात करीब 12 बजे एक महिला हेल्प डेस्क पर पहुंचीं। आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने मंगलसूत्र के बिल दिखाकर अपना बताया। सबूतों के आधार पर की गई जांच के बाद जब मंगलसूत्र उन्हें सौंपा गया, तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने मनपा कर्मचारियों के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। महिला के चेहरे पर खुशी लौट आई।

