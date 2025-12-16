स्नेहांजलि सोसाइटी विवादः मकान मालिकों को 22 तक खाली करने होंगे घर

सोसाइटी निवासी हेमांग पटेल ने बताया कि उन्होंने बैंक से विधिवत लोन लेकर मकान खरीदा था और टैक्स भी नियमित रूप से सरकार को जमा किया है। यहां बिजली, पानी, सीवरेज लाइन की सुविधा है, हालांकि यहां सड़क नहीं बन पाई है। उन्होंने बताया कि इन मकानों को अवैध बताते हुए सोमवार को बिजली का कनेक्शन काटने के लिए टीम आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की बात कहने पर कनेक्शन नहीं काटे गए थे। निवासियों का कहना है कि 35-40 साल से वे यहां रह रहे हैं और सभी दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। अब अचानक नोटिस मिलने से वे असमंजस में हैं। उनका कहना है कि बिल्डर के यहां धरना देकर उन्हें मकान देने की बात कही जाएगी। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें छत से वंचित नहीं करने का भरोसा दिलाया है। हालांकि 22 दिसंबर तक मकान खाली करने का मौखिक रूप से नोटिस दिया है।लोगों का कहना है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने पहले 80 करोड़ रुपए का आकलन किया था, जिसे वकील के हस्तक्षेप के चलते बाद में घटाकर 41 करोड़ रुपए किया गया। मकान मालिकों ने मिलकर पौने चार करोड़ रुपए जमा भी किए हैं। बाकी राशि का भुगतान करने का बिल्डर ने आश्वासन दिया था, लेकिन अब रुपए जमा नहीं किए गए हैं।