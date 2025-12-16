साबरकांठा : तीन वाहनों की टक्कर में चार युवकों की मौत

हिम्म्तनगर. साबरकांठा जिले की इडर तहसील में रेवास गांव के पास वाहन हादसे में चार युवकों की मौत हो गई। मजदूरी कर लौटते समय सोमवार देर रात यह घटना हुई। भोई समाज के ये चारों युवक एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। मृतकों में इडर के भोईवाडा निवासी मेहुल भोई, अनिल भोई, शैलेश भोई और राजेश भोई शामिल हैं। मंगलवार दोपहर बाद इन सभी की अंतिम यात्रा निकाली गई।

जानकारी के अनुसार, रेवास गांव की कडवा पाटीदार समाजवाड़ी के पास वैन, रिक्शा और बाइक के बीच भीषण टक्कर हुई। भोई समाज के चार युवकों की मौत हुई। मजदूरी कर घर लौट रहे चारों युवक रिक्शा में सवार थे। अचानक आई वैन ने रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि रिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चार में से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर बचाव के लिए पहुंचे। इडर पुलिस को भी हादसे की सूचना दी गई। गंभीर रूप से घायल दो अन्य युवकों को इडर सिविल अस्पताल ले जाया गया। एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं, दूसरे युवक को हिम्मतनगर सिविल अस्पताल रेफर किया गया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।