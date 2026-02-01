भाजपा के पूर्व नेता भारतसिंह परमार ने थामा कांग्रेस का हाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें कांग्रेस का खेस पहनाया गया। इस मौके पर चावड़ा ने कहा कि भाजपा से कई नेता और कार्यकर्ता लगातार कांग्रेस में जुड़ रहे हैं। गरीबों, किसानों और आम जनता की आवाज उठाने वाले नेताओं को भाजपा में काम करने में परेशानी हो रही है।