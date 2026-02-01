कॉमनवेल्थ कनेक्ट फोरम: खेल, अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर बनी सहमति

अहमदाबाद की महापौर प्रतिभा जैन ने कहा कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स को ध्यान में रखते हुए शहर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत कर रहा है। यूके के वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र के मेयर रिचर्ड पार्कर के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। महापौर ने कहा कि अहमदाबाद खेल और आधुनिक बुनियादी ढांचे में निरंतर प्रगति कर रहा है। नवंबर 2025 में ग्लासगो में आयोजित जनरल असेंबली के बाद 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अहमदाबाद का चयन शहर के लिए गौरव की बात है। शहर में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल ने शहर की वैश्विक आयोजन क्षमता को सिद्ध किया। मोटेरा में विकसित हो रहा सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव और नारणपुरा में बना वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित कई आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो, सशक्त रेल नेटवर्क और उन्नत हवाई अड्डा सुविधाएं शहर को अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए तैयार कर रही हैं।