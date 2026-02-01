23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

कॉमनवेल्थ कनेक्ट फोरम: खेल, अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर बनी सहमति

Ahmedabad. वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी पाने वाले अहमदाबाद शहर के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सोमवार को हुई कॉमनवेल्थ कनेक्ट फोरम की बैठक में राज्य सरकार, अहमदाबाद महानगर पालिका (मनपा), ग्रेट ब्रिटेन तथा अंतरराष्ट्रीय खेल व उद्योग जगत के प्रतिनिधि एक मंच पर एकत्र हुए। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन, स्पोर्ट्स इकोनॉमी [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Feb 23, 2026

Ahmedabad

अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में कॉमनवेल्थ कनेक्ट फोरम में उपस्थित अतिथि।

Ahmedabad. वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी पाने वाले अहमदाबाद शहर के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सोमवार को हुई कॉमनवेल्थ कनेक्ट फोरम की बैठक में राज्य सरकार, अहमदाबाद महानगर पालिका (मनपा), ग्रेट ब्रिटेन तथा अंतरराष्ट्रीय खेल व उद्योग जगत के प्रतिनिधि एक मंच पर एकत्र हुए। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन, स्पोर्ट्स इकोनॉमी और वैश्विक निवेश के अवसरों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें खेल अर्थव्यवस्था, आयोजन के लिए जरूरी अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर सहमति बनी।

अहमदाबाद में खेल सुविधाओं का हो रहा विकास: महापौर

अहमदाबाद की महापौर प्रतिभा जैन ने कहा कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स को ध्यान में रखते हुए शहर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत कर रहा है। यूके के वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र के मेयर रिचर्ड पार्कर के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। महापौर ने कहा कि अहमदाबाद खेल और आधुनिक बुनियादी ढांचे में निरंतर प्रगति कर रहा है। नवंबर 2025 में ग्लासगो में आयोजित जनरल असेंबली के बाद 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अहमदाबाद का चयन शहर के लिए गौरव की बात है। शहर में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल ने शहर की वैश्विक आयोजन क्षमता को सिद्ध किया। मोटेरा में विकसित हो रहा सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव और नारणपुरा में बना वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित कई आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो, सशक्त रेल नेटवर्क और उन्नत हवाई अड्डा सुविधाएं शहर को अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए तैयार कर रही हैं।

जलवायु-लचीली पहलों के लिए 84 फीसदी बजट: मनपा आयुक्त

अहमदाबाद मनपा आयुक्त बंछानिधि पाणी ने कहा कि विश्व धरोहर शहर के रूप में पहचान रखने वाला अहमदाबाद शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है । यह महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देश के सुरक्षित शहरों में शामिल है। शहर के बजट का 84 प्रतिशत हिस्सा जलवायु-लचीली पहलों के लिए आवंटित है। बैठक से स्मार्ट मोबिलिटी, टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम तकनीक, डिजिटल गवर्नेंस और लिगेसी प्लानिंग जैसे क्षेत्रों में यूके-भारत सहयोग को नई दिशा मिलेगी।

कॉमनवेल्थ गेम्स-2030 अहमदाबाद के लिए होगा परिवर्तनकारी

वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजक बर्मिंघम शहर जिस क्षेत्र में आता है उस वेस्ट मिडलैंड्स के मेयर रिचर्ड पार्कर ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स-2030 अहमदाबाद के लिए परिवर्तनकारी होगा।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से हुआ 1.2 बिलियन पाउंड का लाभ

उन्होंने कहा कि 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन खेल से कहीं अधिक व्यापक था। इससे यूके की अर्थव्यवस्था को 1.2 बिलियन पाउंड से अधिक का लाभ हुआ। 22,000 से अधिक रोजगार सृजित हुए। 1.5 मिलियन से अधिक टिकट बिके थे। अहमदाबाद की तैयारियों पर विश्वास व्यक्त किया।

इंडिया ग्लोबल फोरम के चेयरमैन और सीईओ मनोज लाडवा ने कहा कि गुजरात केवल भविष्य की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य का पुनर्निर्माण कर रहा है। फ्रॉम बर्मिंघम 2022 टू अहमदाबाद 2030 सत्र में मेयर रिचर्ड पार्कर, गगन नारंग, नील रामी और नीलाचल मिश्रा ने खेलों के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों पर चर्चा की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

23 Feb 2026 10:18 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / कॉमनवेल्थ कनेक्ट फोरम: खेल, अर्थव्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर बनी सहमति

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

भाजपा के पूर्व नेता भारतसिंह परमार ने थामा कांग्रेस का हाथ

igpjarat pradesh Congress news
अहमदाबाद

वडोदरा में 13 लाख की शराब जब्त, तीन गिरफ्तार

अहमदाबाद

Ahmedabad: ईसनपुर के स्कूल में अभिभावकों, एबीवीपी का प्रदर्शन

Ahmedabad City DEO
अहमदाबाद

राज्य में 2.73 करोड़ नागरिकों के पास आयुष्मान कार्ड

Gujarat vidhansabha
अहमदाबाद

Ahmedabad: शहर में 16 थानों के पुलिस निरीक्षक बदले

New CP Office Ahmedabad
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.