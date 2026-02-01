Ahmedabad: शहर में 16 थानों के पुलिस निरीक्षक बदले

आर.एस.परमार को आनंदनगर, के.पी.जाड़ेजा को ईओडब्ल्यू, सी.आर.राणा को माधवपुरा, ए.वाइ.पटेल को जेसीपी ट्रैफिक का रीडर, एच.वी.धंधुकिया को एच. डिवीजन ट्रैफिक थाने, एम.ए.आंबलिया को गायकवाड हवेली थाने में सेकंड पीआइ, टी.आर.गढ़वी को कंट्रोल रूम और ए.एम.देसाई को साबरमती रिवरफ्रंट पूर्व में जिम्मेदारी सौंपी गई।एम.ए.सिंह को क्राइम ब्रांच, एच.एन.पटेल को क्राइम ब्रांच, सी.टी.देसाई को दाणीलीमडा थाने, एस.एन.पटेल को साइबर क्राइम ब्रांच, एस.बी.चौधरी को जे डिवीजन ट्रैफिक थाने, ए.एम.ठाकोर को विशेष शाखा, जे.एच.चौधरी को बी डिवीजन ट्रैफिक थाने, आर.जी.देसाई को कंट्रोलरूम और के.डी.जाट को दरियापुर थाने में तैनाती दी गई।