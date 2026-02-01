वडोदरा में 13 लाख की शराब जब्त, तीन गिरफ्तार

वडोदरा. स्टेट मॉनीटरिंग सेल (एसएमसी) की टीम ने शहर की दुमाड़ चौकड़ी इलाके में छापा मारकर 13.09 लाख रुपए की शराब जब्त की।

मुखबिर की सूचना पर एसएमसी की टीम ने दुमाड़ चौकड़ी इलाके में सरोजबेन भालाभाई माली के मकान पर छापा मारा। मौके से 13.09 लाख रुपए की शराब की 2658 बोतलें, 50 हजार रुपए की 250 लीटर देशी शराब, 1 वाहन, 4 मोबाइल, 13,200 रुपए नकद सहित कुल 14.14 लाख रुपए का मुद्दामाल जब्त किया।

मुख्य आरोपी कानू माली, समा इलाके निवासी हिम्मत उर्फ अब्बो माली, छाणी इलाके निवासी गौतमसिंह परमार को गिरफ्तार कर समा पुलिस को सौंपा।