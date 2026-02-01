Ahmedabad: ईसनपुर के स्कूल में अभिभावकों, एबीवीपी का प्रदर्शन

अभिभावकों के विरोध की बात ध्यान में आने पर शहर जिला शिक्षा अधिकारी रोहित चौधरी ने स्कूल के संचालक, प्राचार्य को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा है कि स्कूल की ओर शैक्षणिक वर्ष जून 2026-27 से वेदांत पब्लिक स्कूल और वेदांत विद्या विहार स्कूल को मर्ज करने का स्कूल प्रबंधन की ओर से केवल डीईओ को पत्र भेजा गया है। इसकी अब तक डीईओ कार्यालय की ओर से कोई मंजूरी नहीं दी गई है। उसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधन की ओर से विद्यार्थियों को गुमराह किया जा रहा है।