सरदारनगर में मनपा की बड़ी कार्रवाई, कमल तालाब के आसपास 150 निर्माण ढहाए

Ahmedabad: महानगरपालिका (मनपा) की ओर से सोमवार को सरदारनगर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कमल तालाब के इर्दगिर्द से 150 अवैध निर्माण ढहा दिए गए। यह तालाब उमला तलावडी के रूप में भी जाना जाता है। हटाए गए निर्माणों में कच्चे‑पक्के मकान, दुकानें शामिल हैं। यह कार्रवाई उस जमीन पर की गई, जो टीपी स्कीम के फाइनल प्लॉट के रूप में दर्ज है। कार्रवाई में 20 हजार वर्गमीटर से अधिक जमीन खाली हो गई है, इसे तालाब की जमीन बताया जा रहा है।मनपा के अनुसार जिला कलक्टर के आदेश पर यह जमीन मनपा को सौंपी गई थी और गत एक अगस्त को मनपा ने इसका आधिकारिक कब्जा लिया था। मनपा के उत्तर जोन के एस्टेट विभाग व तालाब संरक्षण विभाग की संयुक्त टीम ने सोमवार सुबह कार्रवाई शुरू की। अभियान में टोरेंट पावर, फायर विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस का सहयोग रहा। लगभग 200 अधिकारियों‑कर्मचारियों की टीम ने तालाब क्षेत्र में वर्षों से बने अवैध निर्माणों को ढहा दिया।