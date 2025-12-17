17 दिसंबर 2025,

बुधवार

1:11 पर होगा धमाका! इस शहर के कई स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी

Ahmedabad Schools Bomb Threat: दिल्ली के बाद अहमदाबाद के तीन स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है, मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है।

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Devika Chatraj

Dec 17, 2025

Bomb Threat

स्कूलों को बम से उड़ानें की धमकी (File Photo)

Ahmedabad Schools Bomb Threat: गुजरात के अहमदाबाद में बुधवार सुबह कई निजी स्कूलों को ईमेल के जरिए बम धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी मिलते ही स्कूलों को खाली कराया गया और छात्रों को सुरक्षित घर भेज दिया गया। पुलिस, बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड (BDDS), डॉग स्क्वॉड और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और गहन तलाशी अभियान चलाया। अब तक किसी भी स्कूल में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है।

प्रभावित स्कूलों के नाम

जाइडस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (वेजलपुर-जीवराज पार्क क्षेत्र)
जेबर स्कूल फॉर चिल्ड्रेन (थलतेज)
महाराजा अग्रसेन विद्यालय
डीएवी इंटरनेशनल स्कूल (मकरबा)
निर्माण हाई स्कूल (वस्त्रापुर)
दिवाइन चाइल्ड इंटरनेशनल स्कूल (अडालज)
आविश्कार स्कूल (कालोल)
अन्य स्कूल जैसे अहमदाबाद इंटरनेशनल स्कूल आदि (कुल 9-12 स्कूलों की रिपोर्ट)

धमकी की डिटेल्स

अहमदाबाद में कई स्कूलों को बुधवार सुबह ईमेल के जरिए बम विस्फोट की धमकी मिली, जिसकी सब्जेक्ट लाइन 'B0mB BIast @1:11PM' या इसी तरह की थी। धमकी में दोपहर 1:11 से 1:30 बजे के बीच स्कूलों में विस्फोट करने का दावा किया गया। ईमेल 'Munro Quickel' नाम की आईडी से भेजा गया था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, ईमेल में राजनीतिक और उग्रवादी भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र था, साथ ही खालिस्तान से जुड़े संदर्भ भी थे। इसमें "स्कूल से साबरमती जेल तक ब्लास्ट" जैसी धमकियां शामिल थीं। पुलिस ने स्कूलों की तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और धमकी को फर्जी करार दिया गया।

प्रशासन ने लिया एक्शन

स्कूल प्रशासन ने तुरंत अभिभावकों को सूचित कर बच्चों को ले जाने को कहा। जांच पूरी होने तक स्कूल बंद रखे गए। पुलिस का कहना है कि धमकी को गंभीरता से लिया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई विस्फोटक नहीं मिला। साइबर टीम आईपी एड्रेस ट्रेस कर रही है। यह घटना दिल्ली, बेंगलुरु और अमृतसर जैसे शहरों में हालिया स्कूल बम धमकियों की तरह लग रही है, जो ज्यादातर होक्स साबित हुई हैं। पुलिस ने अभिभावकों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

Updated on:

17 Dec 2025 01:32 pm

Published on:

17 Dec 2025 01:00 pm

Hindi News / National News / 1:11 पर होगा धमाका! इस शहर के कई स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी

