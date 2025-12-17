1:11 पर होगा धमाका! इस शहर के कई स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी

अहमदाबाद में कई स्कूलों को बुधवार सुबह ईमेल के जरिए बम विस्फोट की धमकी मिली, जिसकी सब्जेक्ट लाइन 'B0mB BIast @1:11PM' या इसी तरह की थी। धमकी में दोपहर 1:11 से 1:30 बजे के बीच स्कूलों में विस्फोट करने का दावा किया गया। ईमेल 'Munro Quickel' नाम की आईडी से भेजा गया था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, ईमेल में राजनीतिक और उग्रवादी भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र था, साथ ही खालिस्तान से जुड़े संदर्भ भी थे। इसमें "स्कूल से साबरमती जेल तक ब्लास्ट" जैसी धमकियां शामिल थीं। पुलिस ने स्कूलों की तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और धमकी को फर्जी करार दिया गया।