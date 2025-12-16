कलोल स्टेशन पर चार ट्रेनों के ठहराव का शुभारंभ, यात्रियों को मिलेगी सुविधा

अहमदाबाद. कलोल रेलवे स्टेशन पर विधायक लक्ष्मणजी ठाकोर ने मंगलवार को वलसाड–वडनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, दिल्ली सराय रोहिल्ला–बांद्रा टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस, जोधपुर–केएसआर बेंगलूरु एक्सप्रेस और मुजफ्फरपुर–साबरमती जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर विधायक ने कहा कि इन सभी ट्रेनों के ठहराव से कलोल एवं आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को सीधी, सुलभ और समय की बचत करने वाली यात्रा सुविधा मिलेगी। छ्त्राल जीआइडीसी में कार्य करने वाले श्रमिकों को भी सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी तथा उनको ट्रेन पकड़ने के लिए मेहसाणा और अहमदाबाद नहीं जाना पड़ेगा।

साथ ही विद्यार्थियों, नौकरीपेशा वर्ग, व्यापारियों, किसानों तथा स्थानीय श्रमिकों को अन्य बड़े स्टेशनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे यात्रा में लगने वाले समय, श्रम और आर्थिक व्यय सहित तीनों में उल्लेखनीय कमी आएगी। इसके साथ ही व्यापार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा पर्यटन को भी नई गति मिलेगी।

वलसाड-वडनगर-वलसाड इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस (ट्रेन नं. 20959/60) कलोल को वलसाड, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद तथा वडनगर जैसे महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ती है।

जोधपुर-बेंगलूरु-जोधपुर एक्सप्रेस (ट्रेन नं. 16507/08) कलोल को राजस्थान, महाराष्ट्र एवं दक्षिण भारत की राजधानी बेंगलूरु से जोड़ती है।

मुजफ्फरपुर-साबरमती-मुजफ्फरपुर जनसाधारण एक्सप्रेस (ट्रेन नं. 15269/70) कलोल को बिहार सहित उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ती है और आम यात्रियों के लिए अत्यंत उपयोगी है।

दिल्ली सराय रोहिल्ला-बांद्रा टर्मिनस-दिल्ली सराय रोहिल्ला गरीबरथ एक्सप्रेस (ट्रेन नं. 12215/16) कलोल को देश की राजधानी दिल्ली तथा आर्थिक राजधानी मुंबई से सीधे जोड़ती है।

इस अवसर पर अहमदाबाद के मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि, यात्री और क्षेत्र के नागरिक मौजूद थे।