वडोदरा में कलक्टर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, कर्मचारियों को निकाला बाहर

वडोदरा. शहर के दिवालिपुरा क्षेत्र स्थित जिला कलक्टर कार्यालय को गुरुवार सुबह एक गुमनाम इमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दिए जाने पर प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया।

इस धमकी के चलते सावधानी बरतते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कलक्टर कार्यालय को तुरंत खाली करवा दिया। जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह कलक्टर कार्यालय के आधिकारिक इमेल आईडी पर एक धमकी भरा संदेश आया। इस मेल में लिखा था कि कार्यालय परिसर में बम रखा गया है और गुरुवार दोपहर 1 बजे उसमें विस्फोट होगा। मेल पढ़ते ही अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही शहर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों सहित टीम मौके पर पहुंची। बम खोजी एवं निरोधक दस्ता (बीडीडीएस), क्राइम ब्रांच, डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंची। किसी भी प्रकार की जनहानि न हो, इसके लिए कार्यालय के सभी विभागों को तुरंत खाली कराया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी कर्मचारियों को कार्यालय परिसर से बाहर भेज दिया गया।

बीडीडीएस और डॉग स्क्वाड की मदद से कार्यालय परिसर की बारिकी से तलाशी ली गई। पुलिस के अनुसार, दोपहर 1 बजे के समय को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक सावधानी से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि इस दौरान परिसर से कोई आपत्तिजनक या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। शंकास्पद वस्तु नहीं मिलने पर सभी ने राहत की सांस ली।

इस गंभीर मामले में साइबर क्राइम ब्रांच भी सक्रिय हो गई। इमेल कहां से आया और किसने भेजा, इसकी जांच तकनीकी सर्विलांस की मदद से जांच की जा रही है। किसी ने शरारत करने या जानबूझकर भय फैलाने के लिए यह कृत्य किया है या नहीं, इस दिशा में भी पुलिस जांच कर रही है।