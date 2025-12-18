Ahmedabad: टी-20 मैच के चलते 19 दिसंबर को मध्यरात्रि बाद तक चलेगी मेट्रो ट्रेन

रात 10 बजे के बाद मेट्रो ट्रेन सेवा का लाभ लेने के लिए दर्शकों को मेट्रो स्टेशन से 50 रुपए की विशेष पेपर टिकट लेनी होगी। इसका उपयोग मोटेरा स्टेडियम या साबरमती स्टेशन से अहमदाबाद मेट्रो के दोनों कॉरिडोर और गांधीनगर कॉरिडोर के सेक्टर-1 स्टेशन तक किया जा सकेगा। यह टिकट मैच के दिन पहले से कई स्टेशनों पर खरीदा जा सकेगा, जैसे-निरांत क्रॉस रोड, एपेरल पार्क, कालूपुर, ओल्ड हाईकोर्ट, थलतेज, मोटेरा, साबरमती, रानीप, वाडज, जीवराज पार्क, जीएनएलयू, इन्फोसिटी और सेक्टर-1। इससे यात्रियों को मैच के बाद टिकट के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। मोटेरा स्टेडियम से एपीएमसी स्टेशन की आखिरी ट्रेन रात 12:30 बजे और सेक्टर-1 स्टेशन की आखिरी ट्रेन रात 12:10 बजे चलेगी।