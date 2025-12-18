18 दिसंबर 2025,

अहमदाबाद

Ahmedabad: टी-20 मैच के चलते 19 दिसंबर को मध्यरात्रि बाद तक चलेगी मेट्रो ट्रेन

क्रिकेट मैच के दर्शकों को पहले ही लेनी होगी 50 रुपए की विशेष पेपर टिकट, रात 10 बजे बाद आम टिकट, पास, कार्ड नहीं चलेंगे

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Dec 18, 2025

Ahmedabad Metro

Ahmedabad. शहर के मोटेरा क्षेत्र में स्थित नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में शुक्रवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी-20 मैच खेला जाएगा। इस डे-नाइट टी-20 क्रिकेट मैच को ध्यान में रखते हुए गुजरात मेट्रो रेल कोर्पोरेशन (जीएमआरसी) ने अहमदाबाद में मेट्रो ट्रेन सेवाओं को 19 दिसंबर को रात 12:30 बजे बाद तक बढ़ाने का निर्णय किया है। ताकि मैच देखकर घर लौटने में दर्शकों को कोई परेशानी ना हो।

अहमदाबाद मेट्रो की सेवा सुबह 6:20 बजे से रात 10 बजे तक रहती है, लेकिन मैच के दिन रात 10 बजे से 12:30 बजे तक केवल मोटेरा स्टेडियम और साबरमती मेट्रो स्टेशन से यात्री मेट्रो में बैठ सकेंगे। वहां से वे अहमदाबाद मेट्रो के दोनों कॉरिडोर (मोटेरा से एपीएमसी और थलतेज गांव से वस्त्राल गांव) के किसी भी सक्रिय स्टेशन तक जा सकेंगे।

गांधीनगर के लिए रात को दो ट्रेनें

गांधीनगर जाने के लिए मोटेरा स्टेडियम से गांधीनगर सेक्टर-1 तक दो अतिरिक्त मेट्रो ट्रेनें रात 11:40 बजे और 12:10 बजे चलेंगी।

दर्शकों को लेनी होगी 50 रुपए की विशेष पेपर टिकट

रात 10 बजे के बाद मेट्रो ट्रेन सेवा का लाभ लेने के लिए दर्शकों को मेट्रो स्टेशन से 50 रुपए की विशेष पेपर टिकट लेनी होगी। इसका उपयोग मोटेरा स्टेडियम या साबरमती स्टेशन से अहमदाबाद मेट्रो के दोनों कॉरिडोर और गांधीनगर कॉरिडोर के सेक्टर-1 स्टेशन तक किया जा सकेगा। यह टिकट मैच के दिन पहले से कई स्टेशनों पर खरीदा जा सकेगा, जैसे-निरांत क्रॉस रोड, एपेरल पार्क, कालूपुर, ओल्ड हाईकोर्ट, थलतेज, मोटेरा, साबरमती, रानीप, वाडज, जीवराज पार्क, जीएनएलयू, इन्फोसिटी और सेक्टर-1। इससे यात्रियों को मैच के बाद टिकट के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। मोटेरा स्टेडियम से एपीएमसी स्टेशन की आखिरी ट्रेन रात 12:30 बजे और सेक्टर-1 स्टेशन की आखिरी ट्रेन रात 12:10 बजे चलेगी।

Published on:

18 Dec 2025 09:00 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: टी-20 मैच के चलते 19 दिसंबर को मध्यरात्रि बाद तक चलेगी मेट्रो ट्रेन

