अहमदाबाद

अहमदाबाद के धोलेरा और साणंद जीआइडीसी पुलिस स्टेशन बनेंगे स्मार्ट, ड्रोन से होगी पेट्रोलिंग

सेमीकंडक्टर, ऑटो हब, स्मार्ट सिटी धोलेरा, स्मार्ट एयरपोर्ट के लिए स्मार्ट पुलिसिंग की पहल, एआइ आधारित सीसीसीटीवी कैमरों की रहेगी नजर

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Dec 18, 2025

Ahmedabad Rural SP Office

Ahmedabad. गुजरात के साथ देश को वैश्विक मानचित्र पर नई पहचान दिलाने वाली धोलेरा और साणंद में लग रही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, स्मार्ट सिटी धोलेरा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट धोलेरा की भावी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद जिले के दो पुलिस स्टेशन को स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा।

अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने धोलेरा और साणंद जीआइडीसी पुलिस स्टेशन को स्मार्ट पुलिस स्टेशन के रूप में तैयार करने की योजना बनाई है, जिसका निदर्शन गुरुवार को ग्रामीण पुलिस मुख्यालय मकरबा में लगाई गई प्रदर्शनी में किया गया।

ड्रोन करेंगे गश्त, एआइ से लैस वाहन रखेंगे नजर

जिला पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश जाट ने बताया कि जिले में साणंद जीआइडीसी और धोलेरा को स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनाने की योजना है। यह दोनों ही सेमीकंडक्टर क्लस्टर और ऑटो मोबाइल हब वाले क्षेत्र हैं। एक्सप्रेस वे, धोलेरा स्मार्ट सिटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्षेत्र भी इसमें आता है। यहां देश के साथ विदेशी लोगों की आवाजाही और तकनीकी एडवांसमेंट के चलते इसकी जरूरत है। धोलेरा में करीब 13 किलोमीटर का क्षेत्र दरियाई है, जहां पर ड्रोन के जरिए ही पेट्रोलिंग संभव है।

यहां एआइ से सुसज्ज सीसीटीवी कैमरों वाले व्हीकल से गश्त किया जाएगा। क्राइम डेटा एनालिटिक एंड मैपिंग सॉफ्टवेयर से सुसज्जित एक सेंट्रलाज्ड कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जहां ड्रोन, वाहन और क्षेत्र में लगे सरकारी व निजी सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड आएगी। उससे निगरानी की जाएगी। दोनों ही थाना क्षेत्रों में मल्टी लिंग्वल पुलिसिंग की पहल की जाएगी, जिसमें विदेशी भाषाओं को समझने और उसके अनुरूप मदद देने जोर दिया जाएगा। धोलेरा में 3 डी प्रिटिंग तकनीक से पुलिस थाना व सुविधाएं सुनिश्चित करने की योजना है।

