अहमदाबाद के धोलेरा और साणंद जीआइडीसी पुलिस स्टेशन बनेंगे स्मार्ट, ड्रोन से होगी पेट्रोलिंग

यहां एआइ से सुसज्ज सीसीटीवी कैमरों वाले व्हीकल से गश्त किया जाएगा। क्राइम डेटा एनालिटिक एंड मैपिंग सॉफ्टवेयर से सुसज्जित एक सेंट्रलाज्ड कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जहां ड्रोन, वाहन और क्षेत्र में लगे सरकारी व निजी सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड आएगी। उससे निगरानी की जाएगी। दोनों ही थाना क्षेत्रों में मल्टी लिंग्वल पुलिसिंग की पहल की जाएगी, जिसमें विदेशी भाषाओं को समझने और उसके अनुरूप मदद देने जोर दिया जाएगा। धोलेरा में 3 डी प्रिटिंग तकनीक से पुलिस थाना व सुविधाएं सुनिश्चित करने की योजना है।