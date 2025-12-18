जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना सब्जी मंडी में आज ​भिंडी, ग्वार फली व टमाटर ही महंगे बिके। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दामों में गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में ​भिंडी के दाम 70 से 80 रुपए के बीच रहे तो ग्वार फली के दाम भी 90 से 100 रुपए के बीच रहे। आज टमाटर भी महंगा बिका। आज टमाटर के दाम 30 से 42 रुपए के बीच रहे। इसी प्रकार आलू प्याज मंडी में आज केवल लहसुन महंगा बिका। लहसुन के दाम आज 50 से 140 रुपए के बीच रहे। वहीं प्याज के दामों में गिरावट देखी गई। आज प्याज 7 से 17 रुपए तो आलू पुराने-नए के दाम 3 से 9 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के दाम इस प्रकार रहे।