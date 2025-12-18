18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज भिंडी-ग्वार फली, टमाटर बिका ​महंगी, फूल गोभी-प्याज सहित कई स​ब्जियां सस्ती

राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना सब्जी मंडी में आज ​भिंडी, ग्वार फली व टमाटर ही महंगे बिके। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दामों में गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में ​भिंडी के दाम 70 से 80 रुपए के बीच रहे तो ग्वार फली के दाम भी 90 से 100 रुपए के बीच रहे। आज टमाटर भी महंगा बिका। आज टमाटर के दाम 30 से 42 रुपए के बीच रहे।

जयपुर

image

Murari

Dec 18, 2025

- मुहाना थोक आलू मंडी में आज आलू के दामों में गिरावट

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना सब्जी मंडी में आज ​भिंडी, ग्वार फली व टमाटर ही महंगे बिके। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दामों में गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में ​भिंडी के दाम 70 से 80 रुपए के बीच रहे तो ग्वार फली के दाम भी 90 से 100 रुपए के बीच रहे। आज टमाटर भी महंगा बिका। आज टमाटर के दाम 30 से 42 रुपए के बीच रहे। इसी प्रकार आलू प्याज मंडी में आज केवल लहसुन महंगा बिका। लहसुन के दाम आज 50 से 140 रुपए के बीच रहे। वहीं प्याज के दामों में गिरावट देखी गई। आज प्याज 7 से 17 रुपए तो आलू पुराने-नए के दाम 3 से 9 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के दाम इस प्रकार रहे।

मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव

टमाटर हाइब्रिड 40 से 42 रुपए

टमाटर देसी 30 से 38 रुपए

मटर 22 से 28 रुपए

मिर्ची 20 से 22 रुपए

बारीक मिर्च 32 से के 38 रुपए

फूल गोभी 12 से 16 रुपए

पत्ता गोभी 9 से 10 रुपए

करेला 45 से 50 रुपए

शिमला मिर्च 15 से 25 रुपए

नींबू 27 से 28 रुपए

लोकी 17 से 20रुपए

भिंडी 70 से 80 रुपए

अदरक 52 रुपए 53

ग्वार फली 90 से 100 रुपए

बैंगन 15 से 20 रुपए

कद्दू 9 से 10 रुपए

खीरा पॉलीहाउस 12 से 14 रुपए

टिंडा 15 से 17 रुपए

गाजर 12 से 16 रुपए

मूली 8 से 10 रुपए

- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ

--------------------------------------------

लहसुन हुआ महंगा

आलू नया 7 से 9 रुपए

आलू पुराना 3 से 7 रुपए

प्याज 7 से 17 रुपए

लहसुन 50 से 140 रुपए

- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर

संबंधित विषय:

जयपुर

