- मुहाना थोक आलू मंडी में आज आलू के दामों में गिरावट
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना सब्जी मंडी में आज भिंडी, ग्वार फली व टमाटर ही महंगे बिके। इनके अलावा अन्य सब्जियों के दामों में गिरावट देखी गई। आज थोक मंडी में भिंडी के दाम 70 से 80 रुपए के बीच रहे तो ग्वार फली के दाम भी 90 से 100 रुपए के बीच रहे। आज टमाटर भी महंगा बिका। आज टमाटर के दाम 30 से 42 रुपए के बीच रहे। इसी प्रकार आलू प्याज मंडी में आज केवल लहसुन महंगा बिका। लहसुन के दाम आज 50 से 140 रुपए के बीच रहे। वहीं प्याज के दामों में गिरावट देखी गई। आज प्याज 7 से 17 रुपए तो आलू पुराने-नए के दाम 3 से 9 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के दाम इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 40 से 42 रुपए
टमाटर देसी 30 से 38 रुपए
मटर 22 से 28 रुपए
मिर्ची 20 से 22 रुपए
बारीक मिर्च 32 से के 38 रुपए
फूल गोभी 12 से 16 रुपए
पत्ता गोभी 9 से 10 रुपए
करेला 45 से 50 रुपए
शिमला मिर्च 15 से 25 रुपए
नींबू 27 से 28 रुपए
लोकी 17 से 20रुपए
भिंडी 70 से 80 रुपए
अदरक 52 रुपए 53
ग्वार फली 90 से 100 रुपए
बैंगन 15 से 20 रुपए
कद्दू 9 से 10 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 12 से 14 रुपए
टिंडा 15 से 17 रुपए
गाजर 12 से 16 रुपए
मूली 8 से 10 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
--------------------------------------------
लहसुन हुआ महंगा
आलू नया 7 से 9 रुपए
आलू पुराना 3 से 7 रुपए
प्याज 7 से 17 रुपए
लहसुन 50 से 140 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग