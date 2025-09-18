Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बीकानेर

Free Bicycles : राजस्थान में लाखों छात्राओं का इंतजार खत्म, अब जल्द मिलेंगी फ्री में साइकिलें, शिक्षा निदेशक ने जारी किए आदेश

Free Bicycles : राजस्थान में सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं में नियमित अध्ययनरत लाखों छात्राओं का इंतजार खत्म। अब जल्द फ्री में साइकिलें मिलेंगी। शिक्षा निदेशक ने जारी किए आदेश। जानें क्या है आदेश?

बीकानेर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 18, 2025

Rajasthan Lakhs Girl Students Free Bicycles Receive soon Director of Education has issued orders
फाइल फोटो पत्रिका

Free Bicycles : राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं में नियमित अध्ययनरत छात्राएं आधा सत्र बीतने के बाद ही साइकिल पर स्कूल जा सकेगी। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं की संख्या मांगी है। सभी 41 जिलों से संख्या आने के बाद निविदाएं जारी की जाएगी और कम दर वाली किसी फर्म को साइकिल उपलब्ध कराने का ठेका दिया जाएगा। ऐसे में आधा शिक्षा सत्र बीतने की संभावना है। अभी शिक्षा सत्र के तीन माह बीत चुके हैं।

सभी जिला शिक्षा अधिकारियों की भेजा आदेश

छात्राओं की संख्या भेजने के लिए शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों की आदेश भेजा है। आदेश में कहा गया है कि शिक्षा सत्र 2025-26 में राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 में नवीन प्रवेश लेने वाली छात्राओं को निशुल्क साइकिल वितरण करने के लिए खरीद की जानी है। इसके लिए विभाग की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

ये भी पढ़ें

जयपुर-किशनगढ़ नेशनल हाईवे पर बनेंगे 9 नए ओवर ब्रिज, NHAI ने लिया बड़ा फैसला
जयपुर
Jaipur Kishangarh National Highway 9 New Over Bridges will be built NHAI Big Decision

साइकिल उपलब्ध कराने के लिए किसी फर्म को जिलावार तथा नोडल विद्यालयवार आपूर्ति आदेश जारी करने हैं। इसलिए छात्राओं की संख्यात्मक सूचना, जिन्होंने ट्रासंपोर्ट योजना को नहीं चुना है, उन्हें निशुल्क साइकिल वितरित की जाएगी। 18 सितंबर तक सूचना भेजने की बात कही गई हैं।

यह भेजनी होगी सूचना

जिला शिक्षा अधिकारी को साइकिल वितरण के लिए कई तरह की सूचनाएं भेजनी होगी। इसके तहत प्रत्येक पंचायत समितिवार व शहरी नोडल विद्यालय का नाम, नोडल विद्यालय के अधीनस्थ शालाओं का नाम, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में निशुल्क साइकिल देने के लिए छात्राओं की संख्या, ट्रांसपोर्ट योजना लेने वाली बालिकाओं की संख्या, गत वर्ष की अधिशेष साइकिलों की संख्या भेजनी होगी। गत वर्ष प्रदेश में करीब सात लाख छात्राओं को निशुल्क साइकिल वितरित की गई थी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान की जनता के लिए अच्छी खबर, अब सस्ता होगा घर, मकान बनाने में होगी भारी बचत, जानें कैसे
जयपुर
Rajasthan People Good News Now Houses be Cheaper there will be Huge Savings in House Construction know how

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Sept 2025 10:33 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Free Bicycles : राजस्थान में लाखों छात्राओं का इंतजार खत्म, अब जल्द मिलेंगी फ्री में साइकिलें, शिक्षा निदेशक ने जारी किए आदेश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.