Free Bicycles : राजस्थान में लाखों छात्राओं का इंतजार खत्म, अब जल्द मिलेंगी फ्री में साइकिलें, शिक्षा निदेशक ने जारी किए आदेश

Free Bicycles : राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं में नियमित अध्ययनरत छात्राएं आधा सत्र बीतने के बाद ही साइकिल पर स्कूल जा सकेगी। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं की संख्या मांगी है। सभी 41 जिलों से संख्या आने के बाद निविदाएं जारी की जाएगी और कम दर वाली किसी फर्म को साइकिल उपलब्ध कराने का ठेका दिया जाएगा। ऐसे में आधा शिक्षा सत्र बीतने की संभावना है। अभी शिक्षा सत्र के तीन माह बीत चुके हैं।