Free Bicycles : राजस्थान में लाखों छात्राओं का इंतजार खत्म, अब जल्द मिलेंगी फ्री में साइकिलें, शिक्षा निदेशक ने जारी किए आदेश

Free Bicycles : राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं में नियमित अध्ययनरत छात्राएं आधा सत्र बीतने के बाद ही साइकिल पर स्कूल जा सकेगी। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं की संख्या मांगी है। सभी 41 जिलों से संख्या आने के बाद निविदाएं जारी की जाएगी और कम दर वाली किसी फर्म को साइकिल उपलब्ध कराने का ठेका दिया जाएगा। ऐसे में आधा शिक्षा सत्र बीतने की संभावना है। अभी शिक्षा सत्र के तीन माह बीत चुके हैं।
छात्राओं की संख्या भेजने के लिए शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों की आदेश भेजा है। आदेश में कहा गया है कि शिक्षा सत्र 2025-26 में राजकीय विद्यालयों की कक्षा 9 में नवीन प्रवेश लेने वाली छात्राओं को निशुल्क साइकिल वितरण करने के लिए खरीद की जानी है। इसके लिए विभाग की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
साइकिल उपलब्ध कराने के लिए किसी फर्म को जिलावार तथा नोडल विद्यालयवार आपूर्ति आदेश जारी करने हैं। इसलिए छात्राओं की संख्यात्मक सूचना, जिन्होंने ट्रासंपोर्ट योजना को नहीं चुना है, उन्हें निशुल्क साइकिल वितरित की जाएगी। 18 सितंबर तक सूचना भेजने की बात कही गई हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी को साइकिल वितरण के लिए कई तरह की सूचनाएं भेजनी होगी। इसके तहत प्रत्येक पंचायत समितिवार व शहरी नोडल विद्यालय का नाम, नोडल विद्यालय के अधीनस्थ शालाओं का नाम, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में निशुल्क साइकिल देने के लिए छात्राओं की संख्या, ट्रांसपोर्ट योजना लेने वाली बालिकाओं की संख्या, गत वर्ष की अधिशेष साइकिलों की संख्या भेजनी होगी। गत वर्ष प्रदेश में करीब सात लाख छात्राओं को निशुल्क साइकिल वितरित की गई थी।