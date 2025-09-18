Railway Facility : जयपुर के सांगानेर से पुणे के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें, रेवाड़ी-सीकर ट्रेन का जयपुर तक विस्तार

रेलवे ने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा-2005 के परीक्षार्थियों की सुविधाओं के लिए रेवाड़ी -सीकर ट्रेन का जयपुर तक विस्तार कर दिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार रेवाड़ी-जयपुर ट्रेन 18 से 20 सितंबर तक रेवाड़ी से जयपुर, जयपुर- रेवाड़ी ट्रेन 19 से 21 सितंबर तक जयपुर से रेवाड़ी तक संचालित होगी। इस दौरान यह ट्रेन रींगस, ढेहर का बालाजी स्टेशन पर भी ठहराव करेगी।