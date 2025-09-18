Railway Facility : जयपुर के सांगानेर से पुणे के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें, रेवाड़ी-सीकर ट्रेन का जयपुर तक विस्तार

Railway Facility : त्योहारी सीजन में जयपुर से पुणे के बीच सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। कारण कि रेलवे ने इस रूट पर दो जोडी ट्रेन दौड़ाने का निर्णय किया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार पुणे-सांगानेर द्वि-साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन पुणे से 25 सितंबर से 6 नवंबर तक (13 ट्रिप) प्रत्येक गुरुवार व रविवार को चलेगी।
इसी प्रकार सांगानेर-पुणे द्वि-साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 26 सितंबर से 7 नवंबर तक (13 ट्रिप) सांगानेर से प्रत्येक शुक्रवार व सोमवार को संचालित होगी। इसके अलावा पुणे- सांगानेर सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल 26 सितंबर से 7 नवंबर तक (07 ट्रिप) पुणे से प्रत्येक शुक्रवार को, सांगानेर-पुणे सुपरफास्ट (01406) साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 27 सितंबर से 8 नवंबर तक (07 ट्रिप) सांगानेर से प्रत्येक शनिवार को संचालित होगी।
रेलवे ने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा-2005 के परीक्षार्थियों की सुविधाओं के लिए रेवाड़ी -सीकर ट्रेन का जयपुर तक विस्तार कर दिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार रेवाड़ी-जयपुर ट्रेन 18 से 20 सितंबर तक रेवाड़ी से जयपुर, जयपुर- रेवाड़ी ट्रेन 19 से 21 सितंबर तक जयपुर से रेवाड़ी तक संचालित होगी। इस दौरान यह ट्रेन रींगस, ढेहर का बालाजी स्टेशन पर भी ठहराव करेगी।
उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल के कठुआ-माधोपुर पंजाब स्टेशन पर तकनीकी समस्या के चलते जम्मूतवी-साबरमती ट्रेन का संचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जम्मूतवी-साबरमती ट्रेन का संचालन 18 सितंबर को प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेगा।