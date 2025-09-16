Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबर, खाटूश्यामजी और वैष्णो देवी जाना हुआ आसान, रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन

Railway News : राजस्थान के लिए बड़ी खुशखबरी। खाटूश्यामजी-वैष्णो देवी मंदिर का दर्शन होगा अब आसान। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 17 सितम्बर को बाड़मेर-जम्मूतवी एकतरफा स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। जानें इस ट्रेन का शेड्यूल क्या है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 16, 2025

Rajasthan Devotees Great News Khatu Shyam and Vaishno Devi going Easier Railways run a Barmer Jammutvi special train
फाइल फोटो पत्रिका

Railway News : राजस्थान के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप राजस्थान में इन स्थानों के रहने वाले हैं तो आप आसानी से वैष्णो देवी मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। यही नहीं रेलवे के इस नए तोहफे का फायदा खाटूश्यामजी भक्तों को भी मिल सकेगा। रेलवे ने खाटूश्यामजी के श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और अतिरिक्त यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए बाड़मेर-जम्मूतवी एकतरफा स्पेशल रेलसेवा संचालित करने की घोषणा की है।

रींगस स्टेशन पर रात 10.58 बजे पहुंचेगी

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 04818 बाड़मेर-जम्मूतवी एकतरफा स्पेशल रेलसेवा 17 सितम्बर को बाड़मेर से 12.30 बजे रवाना होगी। ट्रेन उसी रात 10.58 बजे रींगस स्टेशन पहुंचेगी। यहां 3 मिनट का ठहराव देकर 11.01 बजे जम्मू की ओर रवाना होगी। रींगस स्टेशन से खाटूश्याम मंदिर महज 17 किमी दूर है। इसके बाद यहां से ट्रेन 18 सितंबर (गुरुवार) दोपहर 3.30 बजे जम्मूतवी पहुंचेगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान से मध्यप्रदेश को जोड़ेगा एक और नया रेलमार्ग, 8 नए स्टेशन बनेंगे, सर्वे और डीपीआर का काम पूरा
कोटा
Rajasthan to Madhya Pradesh connect Another new railway line 8 new stations will be built survey and DPR work completed

बाड़मेर-जम्मूतवी एक तरफा स्पेशल रेलसेवा का ठहराव

रेलसेवा मार्ग में बायतू, बालोतरा, समदड़ी, दूंड़ाड़ा, लूनी, जोधपुर, गोटन, मेडता रोड, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, नावां सिटी, फुलेरा, रेनवाल, रींगस, श्रीमाधोपुर, कावंट, नीमकाथाना, डाबला, नारनौल, अटेली, रेवाड़ी, अस्थल बोहर, रोहतक, जींद, नरवाना, जाखल, संगरूर, धुरी, लुधियाना, जालंधर सिटी, टाडा उडमुड, पठानकोट कैंट, हीरानगर व सांबा स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस स्पेशल ट्रेन में कुल 23 कोच होंगे।

ये भी पढ़ें

जयपुर-किशनगढ़ नेशनल हाईवे पर बनेंगे 9 नए ओवर ब्रिज, NHAI ने लिया बड़ा फैसला
जयपुर
Jaipur Kishangarh National Highway 9 New Over Bridges will be built NHAI Big Decision

Updated on:

16 Sept 2025 02:12 pm

Published on:

16 Sept 2025 02:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबर, खाटूश्यामजी और वैष्णो देवी जाना हुआ आसान, रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन

