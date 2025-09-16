राजस्थान के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबर, खाटूश्यामजी और वैष्णो देवी जाना हुआ आसान, रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन

Railway News : राजस्थान के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप राजस्थान में इन स्थानों के रहने वाले हैं तो आप आसानी से वैष्णो देवी मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। यही नहीं रेलवे के इस नए तोहफे का फायदा खाटूश्यामजी भक्तों को भी मिल सकेगा। रेलवे ने खाटूश्यामजी के श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और अतिरिक्त यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए बाड़मेर-जम्मूतवी एकतरफा स्पेशल रेलसेवा संचालित करने की घोषणा की है।
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 04818 बाड़मेर-जम्मूतवी एकतरफा स्पेशल रेलसेवा 17 सितम्बर को बाड़मेर से 12.30 बजे रवाना होगी। ट्रेन उसी रात 10.58 बजे रींगस स्टेशन पहुंचेगी। यहां 3 मिनट का ठहराव देकर 11.01 बजे जम्मू की ओर रवाना होगी। रींगस स्टेशन से खाटूश्याम मंदिर महज 17 किमी दूर है। इसके बाद यहां से ट्रेन 18 सितंबर (गुरुवार) दोपहर 3.30 बजे जम्मूतवी पहुंचेगी।
रेलसेवा मार्ग में बायतू, बालोतरा, समदड़ी, दूंड़ाड़ा, लूनी, जोधपुर, गोटन, मेडता रोड, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, नावां सिटी, फुलेरा, रेनवाल, रींगस, श्रीमाधोपुर, कावंट, नीमकाथाना, डाबला, नारनौल, अटेली, रेवाड़ी, अस्थल बोहर, रोहतक, जींद, नरवाना, जाखल, संगरूर, धुरी, लुधियाना, जालंधर सिटी, टाडा उडमुड, पठानकोट कैंट, हीरानगर व सांबा स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस स्पेशल ट्रेन में कुल 23 कोच होंगे।