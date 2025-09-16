राजस्थान के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबर, खाटूश्यामजी और वैष्णो देवी जाना हुआ आसान, रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन

Railway News : राजस्थान के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप राजस्थान में इन स्थानों के रहने वाले हैं तो आप आसानी से वैष्णो देवी मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। यही नहीं रेलवे के इस नए तोहफे का फायदा खाटूश्यामजी भक्तों को भी मिल सकेगा। रेलवे ने खाटूश्यामजी के श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और अतिरिक्त यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए बाड़मेर-जम्मूतवी एकतरफा स्पेशल रेलसेवा संचालित करने की घोषणा की है।