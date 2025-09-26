राजस्थान सरकार ने IAS अर्चना सिंह को किया APO, कार्मिक विभाग का आदेश जारी, क्यों किया अभी पता नहीं!

Rajasthan : राजस्थान सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव अर्चना सिंह को गुरुवार रात एपीओ (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) कर दिया। कार्मिक विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। अधिकृत तौर पर तो इस कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर यह कार्रवाई होने की बात सामने आ रही है। इसे बांसवाड़ा में आयोजित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से जुड़ा होना माना जा रहा है।