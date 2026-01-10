10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

भरतपुर

Bharatpur: ACB की कार्रवाई से मचा हड़कंप, स्कूटी लेकर भागा JEN जाकर नाले में गिरा, ठंड में कांपता रहा, 2 इंजीनियर गिरफ्तार

ACB Action: भरतपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई ने शहर में हड़कंप मचा दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जेईएन और एईएन को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Akshita Deora

Jan 10, 2026

ACB-Action

गिरफ्तार आरोपी (फोटो: पत्रिका)

JEN-AEN Arrested In Bribe Case: भरतपुर शहर के ब्रिगेडियर घासीराम नगर में शुक्रवार शाम एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) की कार्रवाई के दौरान एक हैरान करने वाला घटना घटी।

जब एसीबी टीम ने जेईएन (कनिष्ठ अभियंता) को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया, तो आरोपी जेईएन ने भागने की कोशिश की। भागते देखकर उसे पब्लिक ने चेन स्नैचर समझ लिया और उसका पीछा शुरू कर दिया। इसी बीच, आरोपी जेईएन अपनी स्कूटी लेकर नाले में गिर गया।

मथुरा गेट थाना पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही तुरंत टीम मौके पर पहुंच गई। पब्लिक, पुलिस और एसीबी टीम को एक साथ देखकर आरोपी जेईएन घबराया और भागते समय स्कूटी समेत नाले में गिर पड़ा। ठंड से कांपते हुए आरोपी को एसीबी टीम ने बाहर निकाला और तुरंत अपनी दफ्तर में ले जाकर हीटर के सामने बैठाया। वहीं उसके गंदे कपड़े बदलवाए और जांच शुरू की।

रिश्वत लेने के मामले में ACB ने की बड़ी कार्रवाई

एसीबी ने इस मामले में दो इंजीनियरों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जेवीवीएनएल उच्चैन में तैनात कनिष्ठ अभियंता अभिषेक और सहायक अभियंता मोहित कटियार को 50 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। यह कार्रवाई पीएम सूर्यघर योजना के तहत रूफटॉप सोलर प्लांट के मीटर जारी करने और सब्सिडी स्वीकृत कराने के बदले रिश्वत मांगने के मामले में की गई।

परिवादी ने एसीबी को बताया कि उसकी फर्म द्वारा योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर प्लांट का इंस्टॉलेशन किया गया था। लेकिन जब उसने मीटर जारी करने और सब्सिडी स्वीकृति की मांग की तो अभियंता अभिषेक और मोहित कटियार ने 90 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी।

ये भी पढ़ें

7Kg चांदी, सोना, लाखों कैश, 7 मकान-जमीन, रिश्वत में iPhone लेने वाला सरकारी कार्मिक निकला धन कुबेर, सर्च जारी…
झालावाड़
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 09:20 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur: ACB की कार्रवाई से मचा हड़कंप, स्कूटी लेकर भागा JEN जाकर नाले में गिरा, ठंड में कांपता रहा, 2 इंजीनियर गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

3 KM तक दौड़ाया, फिर 10 फीट गहरे नाले में कूदा, भरतपुर में घूसखोर JEN का हाई वोल्टेज ड्रामा, डिक्की में थे 50 हजार

भरतपुर

Medical Stores New Rules : राजस्थान में 35 हजार मेडिकल स्टोर होंगे बंद! नए नियम से फार्मासिस्ट नाराज, संघ ने चेताया

Rajasthan 35,000 medical stores to close Bharatpur Pharmacists are furious over new rules association warn
भरतपुर

डीग में पनीर के पैसे पर हुआ बवाल, खरीददारों ने व्यापारी सहित तीन को लाठियों से पीटा, VIDEO हुआ वायरल

Lathi fight in Deeg, fight in Deeg, fight video in Deeg, fight video goes viral in Deeg, Deeg news, Rajasthan news, Bharatpur news, डीग में लाठी जंग, डीग में मारपीट, डीग में मारपीट वीडियो, डीग में मारपीट वीडियो वायरल, डीग न्यूज, राजस्थान न्यूज, भरतपुर न्यूज
भरतपुर

Rajasthan Panchayat Elections : चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, ईवीएम से नहीं होंगे पंच-सरपंच चुनाव

Rajasthan Panchayat Elections 2026 Commission Big Decision Panch and Sarpanch elections will not be held using EVMs Voting done ballot papers
भरतपुर

Bharatpur News : ऐसा तो कहीं नहीं होता है, कार की हेडलाइट की रोशनी में करना पड़ा अंतिम संस्कार

Bharatpur dilapidated crematorium car headlights light conducted using funeral
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.