Bharatpur: ACB की कार्रवाई से मचा हड़कंप, स्कूटी लेकर भागा JEN जाकर नाले में गिरा, ठंड में कांपता रहा, 2 इंजीनियर गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी (फोटो: पत्रिका)
JEN-AEN Arrested In Bribe Case: भरतपुर शहर के ब्रिगेडियर घासीराम नगर में शुक्रवार शाम एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) की कार्रवाई के दौरान एक हैरान करने वाला घटना घटी।
जब एसीबी टीम ने जेईएन (कनिष्ठ अभियंता) को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया, तो आरोपी जेईएन ने भागने की कोशिश की। भागते देखकर उसे पब्लिक ने चेन स्नैचर समझ लिया और उसका पीछा शुरू कर दिया। इसी बीच, आरोपी जेईएन अपनी स्कूटी लेकर नाले में गिर गया।
मथुरा गेट थाना पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही तुरंत टीम मौके पर पहुंच गई। पब्लिक, पुलिस और एसीबी टीम को एक साथ देखकर आरोपी जेईएन घबराया और भागते समय स्कूटी समेत नाले में गिर पड़ा। ठंड से कांपते हुए आरोपी को एसीबी टीम ने बाहर निकाला और तुरंत अपनी दफ्तर में ले जाकर हीटर के सामने बैठाया। वहीं उसके गंदे कपड़े बदलवाए और जांच शुरू की।
एसीबी ने इस मामले में दो इंजीनियरों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जेवीवीएनएल उच्चैन में तैनात कनिष्ठ अभियंता अभिषेक और सहायक अभियंता मोहित कटियार को 50 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। यह कार्रवाई पीएम सूर्यघर योजना के तहत रूफटॉप सोलर प्लांट के मीटर जारी करने और सब्सिडी स्वीकृत कराने के बदले रिश्वत मांगने के मामले में की गई।
परिवादी ने एसीबी को बताया कि उसकी फर्म द्वारा योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर प्लांट का इंस्टॉलेशन किया गया था। लेकिन जब उसने मीटर जारी करने और सब्सिडी स्वीकृति की मांग की तो अभियंता अभिषेक और मोहित कटियार ने 90 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी।
