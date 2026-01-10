Bharatpur: ACB की कार्रवाई से मचा हड़कंप, स्कूटी लेकर भागा JEN जाकर नाले में गिरा, ठंड में कांपता रहा, 2 इंजीनियर गिरफ्तार

मथुरा गेट थाना पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही तुरंत टीम मौके पर पहुंच गई। पब्लिक, पुलिस और एसीबी टीम को एक साथ देखकर आरोपी जेईएन घबराया और भागते समय स्कूटी समेत नाले में गिर पड़ा। ठंड से कांपते हुए आरोपी को एसीबी टीम ने बाहर निकाला और तुरंत अपनी दफ्तर में ले जाकर हीटर के सामने बैठाया। वहीं उसके गंदे कपड़े बदलवाए और जांच शुरू की।