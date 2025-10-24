Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

SMS Hospital Fire: 18 दिन बाद भी नहीं शुरू हुआ ICU का काम, रोजाना बांगड़ में शिफ्ट कर रहे मरीज

SMS Hospital Fire: आईसीयू बेड की कमी के कारण रोजाना सात से आठ मरीजों को बांगड़ परिसर में शिफ्ट करना पड़ रहा है। आईसीयू मरम्मत में देरी की वजह एफएसएल से एनओसी नहीं मिलना बताई जा रही है।

2 min read

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 24, 2025

SMS Hospital Fire

आईसीयू के गेट पर लटक रहा ताला (फोटो- पत्रिका)

SMS Hospital Fire: जयपुर: एसएमएस अस्पताल स्थित ट्रोमा सेंटर में आग से जलकर राख हुए न्यूरोसर्जरी विभाग के आईसीयू के कायाकल्प का काम अठारह दिन बाद भी अभी तक शुरू नहीं हो सका। इससे अस्पताल में गंभीर मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।


आईसीयू बेड की कमी के कारण रोजाना सात से आठ मरीजों को बांगड़ परिसर में शिफ्ट करना पड़ रहा है। आईसीयू मरम्मत में देरी की वजह एफएसएल से एनओसी नहीं मिलना बताई जा रही है।


दरअसल, पांच अक्टूबर की रात ट्रोमा सेंटर के न्यूरोसर्जरी वार्ड में आग लग गई थी। उसमें छह मरीजों की मौत हो गई थी। आग के धुआं से आईसीयू के समीप दूसरे आईसीयू और ऑपरेशन (ओटी) कॉम्प्लेक्स में भी नुकसान हुआ था।


इसके बाद से दोनों आईसीयू अभी तक बंद पड़े हैं। उनको मरम्मत कर दोबारा चालू करने की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है। वहीं, ओटी कॉम्प्लेक्स में भी आठ में से महज दो ही ओटी संचालित हैं, जिससे मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा है।


दोनों आईसीयू को एक करने पर चल रहा मंथन


बताया जा रहा है कि न्यूरोसर्जरी आईसीयू और उसके समीप के आईसीयू दोनों को एक करने पर मंथन चल रहा है। दोनों को एक करने से प्रवेश और निकास द्वार भी अलग-अलग हो जाएंगे। इसके अलावा दोनों आईसीयू में अलग-अलग बने केबिन भी हटाने व एक नर्सिंग स्टेशन, डॉक्टर ड्यूटी रूम बनाए जाने प्रस्तावित हैं। हालांकि, अभी ये काम फाइलों में ही चल रहा है।

क्यों हो रही दिक्कत


अस्पताल में रोजाना 300 से अधिक गंभीर मरीज आते हैं। ऐसे में दो आईसीयू बंद होने से समस्या और बढ़ गई है, जिससे रोजाना कई गंभीर मरीजों को यहां से एसएमएस अस्पताल के बांगड़ परिसर में भर्ती करने के लिए भेजा जा रहा है।


इतना ही नहीं, कई मरीजों की सर्जरी भी एसएमएस के ओटी में ही हो रही है। ऐसे में मुख्य बिल्डिंग और ट्रोमा सेंटर के बीच मरीज व उनके परिजन चक्करघिन्नी हो रहे हैं।


एफएसएल को मेल भेजा हुआ है। जैसे ही एनओसी मिलेगी काम शुरू कर देंगे। इसका खाका तैयार किया जा चुका है। एचओडी से मिलकर आईसीयू में कायाकल्प, स्ट्रक्चर में बदलाव, जरूरत को लेकर चर्चा करेंगे। संभवत: अगले सप्ताह की शुरुआत में काम शुरू हो जाएगा।
-डॉ. बीएल यादव, नोडल प्रभारी, ट्रोमा सेंटर, एसएमएस अस्पताल

ये भी पढ़ें

राजस्थान में पेट्रोल पंप थप्पड़ कांड में बड़ा एक्शन, RAS छोटूलाल शर्मा निलंबित, पत्नी ने कर्मी पर लगाए थे ये आरोप
जयपुर
RAS Officer Chhotulal Sharma Suspended

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Oct 2025 09:38 am

Published on:

24 Oct 2025 09:36 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / SMS Hospital Fire: 18 दिन बाद भी नहीं शुरू हुआ ICU का काम, रोजाना बांगड़ में शिफ्ट कर रहे मरीज

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नशे की लत ने बनाया चोर: जयपुर के कई घरों में चोरी करने वाला 20 साल का आरोपी गिरफ्तार, 35 लाख के जेवर किए बरामद

जयपुर

राजस्थान कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों की चयन प्रक्रिया अंतिम दौर में, दिल्ली में मैराथन बैठक आज

KC-Venugopal-Sukhjinder-Singh-Randhawa-Govind-Singh-Dotasara
जयपुर

450 से ज्यादा हलवाई, 41 भट्टियों पर बनाएंगे प्रसादी, खोले के हनुमान मंदिर में इस तारीख को होगा लक्खी महोत्सव

जयपुर

जयपुर में ATM से छेड़छाड़ कर पैसे निकालने वाली गैंग गिरफ्तार, मास्टर चाबी और नकदी बरामद

Jaipur Crime
जयपुर

Rajasthan News: जनगणना के लिए प्री टेस्ट भी इस बार दो चरण में,पहले चरण की तैयारी आज से शुरू

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.