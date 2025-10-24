SMS Hospital Fire: 18 दिन बाद भी नहीं शुरू हुआ ICU का काम, रोजाना बांगड़ में शिफ्ट कर रहे मरीज



बताया जा रहा है कि न्यूरोसर्जरी आईसीयू और उसके समीप के आईसीयू दोनों को एक करने पर मंथन चल रहा है। दोनों को एक करने से प्रवेश और निकास द्वार भी अलग-अलग हो जाएंगे। इसके अलावा दोनों आईसीयू में अलग-अलग बने केबिन भी हटाने व एक नर्सिंग स्टेशन, डॉक्टर ड्यूटी रूम बनाए जाने प्रस्तावित हैं। हालांकि, अभी ये काम फाइलों में ही चल रहा है।

