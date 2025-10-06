SMS Hospital Fire: एसएमएस में लगी आग की पूरी कहानी, हादसे से ठीक 20 मिनट पहले क्या हुआ?

अस्पताल के बाहर खड़े नरेंद्र ने बताया कि वे अपनी मां का इलाज कराने आए थे, लेकिन आग लगने और धुएं के कारण मदद नहीं मिल पाई। मृतकों में आगरा की 40 वर्षीय सर्वेश देवी शामिल हैं, जिनकी मौत धुएं से हुई। जयपुर के शेर सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी मां को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।