जयपुर में बड़ी कार्रवाई: कबाड़ होंगे लग्जरी गाड़ियों समेत कई वाहन, 775 की RC करेंगे निरस्त, 39 पर केस दर्ज

इस फर्जीवाड़े का खुलासा राजस्थान पत्रिका ने किया था, जिसके बाद परिवहन विभाग ने सभी RTO कार्यालयों की जांच कराई। विभाग की जांच समिति ने प्रदेशभर में करीब 10 हजार VIP नंबरों में हेरफेर की आशंका जताई है। समिति की रिपोर्ट में इस पूरे मामले में सरकार को 500 से 600 करोड़ रुपए की राजस्व हानि होने का अनुमान लगाया है।