SMS Hospital Fire: 8 लोगों की मौत पर CM भजनलाल शर्मा ने जताई चिंता, बड़े स्तर पर गिर सकती है जिम्मेदारों पर गाज



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार देर रात ही अस्पताल पहुंचे और घायलों तथा उनके परिजनों से मिले। उन्होंने मौके पर मौजूद चिकित्सा शिक्षा सचिव अंबरीश कुमार, पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ, कलेक्टर जितेंद्र सोनी और SMS मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी से पूरी घटना की जानकारी ली। सीएम ने संबंधित अधिकारियों से तत्काल रिपोर्ट तलब की और कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।