SMS Hospital Fire: 8 लोगों की मौत पर CM भजनलाल शर्मा ने जताई चिंता, बड़े स्तर पर गिर सकती है जिम्मेदारों पर गाज

CM Bhajanlal Sharma
SMS Hospital Fire: राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में लगी भीषण आग से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है।
मृतकों में भरतपुर के श्रीनाथ, रुकमणि और खुसमा, सांगानेर के बहादुर, सीकर के पिंटू और आंधी के दिलीप शामिल हैं। दो अन्य मृतकों की जानकारी ली जा रही है। जबकि कुछ लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार देर रात ही अस्पताल पहुंचे और घायलों तथा उनके परिजनों से मिले। उन्होंने मौके पर मौजूद चिकित्सा शिक्षा सचिव अंबरीश कुमार, पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ, कलेक्टर जितेंद्र सोनी और SMS मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी से पूरी घटना की जानकारी ली। सीएम ने संबंधित अधिकारियों से तत्काल रिपोर्ट तलब की और कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सूत्रों के अनुसार, सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम को अत्यंत गंभीरता से लिया है और एक हाईलेवल जांच कमेटी गठित की जा रही है। साथ ही अस्पताल प्रशासन में बड़े फेरबदल के भी संकेत मिल रहे हैं। हादसे के दौरान ICU और सेमी ICU में भर्ती कुल 18 मरीजों को अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया गया, जिनमें से 11 मरीज उस ICU में थे जहां आग लगी थी।
मुख्यमंत्री शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मरीजों की सुरक्षा और इलाज के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है और उन्हें हर संभव सहयोग दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग