SMS Hospital Fire: आग लगने के समय ट्रोमा में थे 250 गंभीर मरीज और इतने ही परिजन, मृतकों की संख्या हुई आठ



आईसीयू में आग लगने के बाद अस्पताल के सेमी आईसीयू से भी मरीजों को दूसरे वार्ड और एसएमएस के मुख्य भवन में शिफ्ट किया गया। इसके अलावा 15 गंभीर मरीज भी मुख्य भवन में शिफ्ट किए गए। ट्रोमा के घायलों को भी तत्काल आईसीयू के बेड नहीं दिए जा सके और उन्हें सामान्य वार्ड में ही रखना पड़ा। आईसीयू से बाहर लाए गए मरीजों को भी वार्ड में ही रखा गया।