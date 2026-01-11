CM भजनलाल का बड़ा एलान: राजस्थान बनेगा साइबर क्राइम कंट्रोल और महिला सुरक्षा का मॉडल, कांस्टेबलों को कहा- सोने पर सुहागा

राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित कार्यक्रमों में गृह मंत्री शाह के हाथों प्रतीकात्मक रूप से कुछ आरक्षकों (कांस्टेबल) को नियुक्ति पत्र दिलवाए गए। पुलिस में करीब 9 हजार आरक्षकों की नियुक्ति हुई। इनमें से करीब ढाई हजार महिला और करीब 5500 पुरुष हैं। शाह ने इन आरक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के बाद कहा कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यहां पर भाजपा की सरकार चल रही है। मैंने किसी युवा से बात नहीं की है। मगर यहां आने के पहले पूरी प्रक्रिया को मैंने जाना था और मैं आज राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूं कि ये 9 हजार युवाओं को कोई खर्चे बगैर, कोई सिफारिश बगैर, अपने दमखम के साथ नौकरी देने का काम हमारी राजस्थान सरकार ने किया है।