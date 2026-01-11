CM भजनलाल का बड़ा एलान: राजस्थान बनेगा साइबर क्राइम कंट्रोल और महिला सुरक्षा का मॉडल, कांस्टेबलों को कहा- सोने पर सुहागा

गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भजनलाल शर्मा नियुक्ति पत्र सौंपते हुए (फोटो- पत्रिका)
CM Bhajanlal Sharma: जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा एलान करते हुए कहा कि साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की तर्ज पर राजस्थान साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसे साइबर अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में विकसित किया जाएगा।
इसके माध्यम से राज्य के सभी जिलों में समन्वय, सूचना साझा करने और अनुसंधान के लिए एक मजबूत व केंद्रीकृत ढांचा तैयार होगा। साथ ही पुलिस अधिकारियों का क्षमता-वर्धन भी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री भजनलाल ने शनिवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में कहा कि आठ हजार से अधिक नव-नियुक्त कांस्टेबलों के आने से प्रदेश की कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। साथ ही पुलिस साइबर अपराध, संगठित अपराध और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में देश के लिए मॉडल बनेगी।
नव नियुक्त कांस्टेबलों को बधाई देते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों नियुक्ति पत्र मिलना युवाओं के लिए ‘सोने पर सुहागा’ है। यह क्षण उन्हें जीवन भर कर्तव्य, अनुशासन और समर्पण के साथ सेवा करने की प्रेरणा देता रहेगा।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को राजधानी जयपुर में पुलिस में आरक्षकों को नियुक्ति पत्र देते हुए पिछली कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में पेपर लीक नहीं होते। यहां पारदर्शिता और योग्यता से ही नौकरी मिलती है। आरक्षकों में हुई नियुक्तियां इसका उदाहरण हैं।
उन्होंने कहा, ये कमिटमेंट वाली सरकार है, जिसने दो साल में ही कानून व्यवस्था में सुधार किया और आज प्रदेश में निवेश का ऐसा माहौल तैयार हुआ है कि हर कोई यहां निवेश करना चाहता है। शाह का करीब पंद्रह मिनट का भाषण पूरी तरह से भाजपा सरकार की तारीफ पर ही केंद्रित रहा।
राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित कार्यक्रमों में गृह मंत्री शाह के हाथों प्रतीकात्मक रूप से कुछ आरक्षकों (कांस्टेबल) को नियुक्ति पत्र दिलवाए गए। पुलिस में करीब 9 हजार आरक्षकों की नियुक्ति हुई। इनमें से करीब ढाई हजार महिला और करीब 5500 पुरुष हैं। शाह ने इन आरक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के बाद कहा कि भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यहां पर भाजपा की सरकार चल रही है। मैंने किसी युवा से बात नहीं की है। मगर यहां आने के पहले पूरी प्रक्रिया को मैंने जाना था और मैं आज राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूं कि ये 9 हजार युवाओं को कोई खर्चे बगैर, कोई सिफारिश बगैर, अपने दमखम के साथ नौकरी देने का काम हमारी राजस्थान सरकार ने किया है।
शाह ने कहा, इसमें पारदर्शिता भी है। इसमें भ्रष्टाचार का उन्मूलन भी है और इसमें योग्यता का सम्मान भी है। शाह ने कहा कि कोई भी राज्य, कोई भी प्रदेश तभी आगे आ सकता है, जब जिसमें मेरिट्स है, ऐसे युवाओं को वह आगे बढ़ाएं। कोई भी प्रदेश तभी आगे जा सकता है, जब राज्य के सेवकों की भर्ती पारदर्शी तरीके से हो। उसमें कोई भ्रष्टाचार न हो। भजनलाल सरकार ने कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुआ पेपर लीक का सिलसिला समाप्त कर राजस्थान को इससे निजात दिलाने का काम किया।
