जयपुर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय राजस्थान दौरा, 9 को जोधपुर और 10 को आएंगे जयपुर, जानें क्या रहेगा शेड्यूल ?

Amit Shah Rajasthan Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9 और 10 जनवरी को राजस्थान के जोधपुर और जयपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

जयपुर

image

Akshita Deora

Jan 08, 2026

Amit Shah Jaipur tour

File Photo: Patrika

Union Home Minister Amit Shah jaipur visit schedule: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 9 और 10 जनवरी को राजस्थान के जोधपुर और जयपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आइए जानते हैं उनके दौरे का पूरा शेड्यूल:

9 जनवरी को जोधपुर में कार्यक्रम

अमित शाह 9 जनवरी को शाम के समय जोधपुर पहुंचेंगे। यहां वे पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में आयोजित माहेश्वरी महाधिवेशन और ग्लोबल एक्सपो में भाग ले सकते हैं। इस महाकुंभ में देश-विदेश के प्रमुख नेता, उद्योगपति, अभिनेता और अन्य सेलिब्रिटीज़ शामिल होंगे।

अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के सभापति संदीप काबरा के अनुसार गृह मंत्री ने इस कार्यक्रम में शामिल होने की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है।

10 जनवरी को जयपुर में कार्यक्रम

अमित शाह 10 जनवरी को जयपुर आएंगे। यहां वे राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित आईजी-एसपी कॉन्फ्रेंस में भाग ले सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भाग लेंगे। हालांकि, इस कार्यक्रम के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

माहेश्वरी महाकुंभ में अन्य प्रमुख हस्तियां

तीन दिवसीय माहेश्वरी महाकुंभ में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर, गुलाबचंद कटारिया, हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित अन्य प्रमुख नेता और सेलिब्रिटीज भी शामिल होंगे।

Published on:

08 Jan 2026 09:10 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय राजस्थान दौरा, 9 को जोधपुर और 10 को आएंगे जयपुर, जानें क्या रहेगा शेड्यूल ?

