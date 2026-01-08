Viral Post: ‘मैं तुम्हारी रोशनी को…’, बेटे के निधन के बाद वेदांता ग्रुप के चेयरमैन ने की इमोशनल पोस्ट, बेटे के साथ देखा था ये सपना

वेदांता ग्रुप के चेयरमैन एवं दिग्गज कारोबारी अनिल अग्रवाल ने बेटे अग्निवेश के निधन के बाद अपने ऑफिसियल एक्स अकाउंट पर यह भावुक कर देने वाली पोस्ट की। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि मुझे आज भी याद है जब अग्नि का जन्म 3 जून 1976 को पटना में हुआ था। एक मध्यमवर्गीय बिहारी परिवार से वह शक्ति, करुणा और उद्देश्य से भरे इंसान के रूप में बड़ा हुआ। अपनी मां की आंखों का तारा, एक रक्षक भाई, वफादार मित्र। उसे बहुत सारे सपने अभी जीने बाकी थे। उसकी अनुपस्थिति एक गहरी रिक्तता छोड़ गई है।