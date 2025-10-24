Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान में पेट्रोल पंप थप्पड़ कांड में बड़ा एक्शन, RAS छोटूलाल शर्मा निलंबित, पत्नी ने कर्मी पर लगाए थे ये आरोप

RAS Chhotulal Sharma Suspended: राज्य सरकार ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को थप्पड़ मारने के मामले में विवादों में आए आरएएस अधिकारी छोटूलाल शर्मा को निलंबित कर दिया। घटना भीलवाड़ा के जसवंतपुरा की है, जहां शर्मा ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को थप्पड़ मारा।

2 min read

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 24, 2025

RAS Officer Chhotulal Sharma Suspended

RAS Officer Chhotulal Sharma Suspended (Photo- Patrika Network)

RAS Chhotulal Sharma Suspended: जयपुर/भीलवाड़ा/बैरां: राज्य सरकार ने जसवंतपुरा के पेट्रोल पंप कर्मचारी को थप्पड़ मारने के मामले में विवाद में आए राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी छोटूलाल शर्मा को गुरुवार को निलंबित कर दिया। निलंबन काल में छोटूलाल शर्मा का मुख्यालय सचिवालय स्थित कार्मिक विभाग में रहेगा।


गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। छोटूलाल शर्मा वर्तमान में प्रतापगढ़ में लोक सेवाएं, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।


बताया जा रहा है कि भीलवाड़ा जिले के जसवंतपुरा स्थित एक पेट्रोल-सीएनजी स्टेशन पर दो कारें कतार में लगी थीं। शर्मा परिवार सहित कार में मौजूद थे। इसी दौरान पंप कर्मचारी ने कथित रूप से उनकी कार से पीछे वाली गाड़ी को पहले पेट्रोल देना शुरू कर दिया।


इस पर शर्मा ने पंप कर्मचारी को धमकाया और थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद कर्मचारियों ने भी हाथापाई की। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।


बताते चलें कि यह घटना भीलवाड़ा-अजमेर राजमार्ग पर रायला थाना क्षेत्र के जसवंतपुरा सीएनजी-पेट्रोल पंप पर मंगलवार शाम को घटित हुआ था। पुलिस ने शांतिभंग के मामले में तीन पेट्रोल पंप कर्मियों को गिरफ्तार किया था।


करीब दो मिनट के वायरल वीडियो के मुताबिक, पंप के सामने कार रोकने के बावजूद पंपकर्मी के अन्य कार में सीएनजी गैस भरना शुरू कर देने से आरएएस शर्मा आक्रोशित हो गए थे। वह कर्मी को अन्य कार में सीएनजी भरने से रोकते हुए बोले, मैं एसडीएम हूं भाई, हटो…और पंप कर्मी को धक्का देने के बाद थप्पड़ लगाते नजर आए।

'पेट्रोल पंप कर्मी ने आंख मारी'


एसडीएम की पत्नी दीपिका व्यास ने शिकायत में बताया था, एक पेट्रोल पंप कर्मचारी ने उनके प्रति अभद्र व्यवहार किया। कर्मचारी ने उनकी ओर आंख मारी और अश्लील टिप्पणी करते हुए कहा, क्या माल लग रही है। जब छोटूलाल ने इसका विरोध किया तो कर्मचारी ने उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर पंप मालिक और अन्य कर्मचारियों ने भी हस्तक्षेप किया, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई।

