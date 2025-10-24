राजस्थान में पेट्रोल पंप थप्पड़ कांड में बड़ा एक्शन, RAS छोटूलाल शर्मा निलंबित, पत्नी ने कर्मी पर लगाए थे ये आरोप



एसडीएम की पत्नी दीपिका व्यास ने शिकायत में बताया था, एक पेट्रोल पंप कर्मचारी ने उनके प्रति अभद्र व्यवहार किया। कर्मचारी ने उनकी ओर आंख मारी और अश्लील टिप्पणी करते हुए कहा, क्या माल लग रही है। जब छोटूलाल ने इसका विरोध किया तो कर्मचारी ने उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर पंप मालिक और अन्य कर्मचारियों ने भी हस्तक्षेप किया, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ गई।