30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

एक्सप्लेनर: ‘शील्ड ऑफ जस्टिस’ ड्रिल से ताइवान को क्या संदेश दे रहा है चीन?

चीन ने ताइवान के चारों ओर बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिसका कोडनेम ‘शील्ड ऑफ जस्टिस’ दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 30, 2025

People's Liberation Army

अपनी विस्तारवादी नीति के तहत चीन लगातार ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। इस बीच अमरीका ने जब से ताइवान को 11 बिलियन डॉलर के रक्षा उपकरण देने को कहा है। तब से चीन भडक़ा हुआ है। अब उसने ताइवान को घेर कर एक बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया है। जस्टिस मिशन 2025 कोडनेम वाले इस युद्धाभ्यास को शुरू ही द्वीपों पर कब्जा करने की ट्रेनिंग के तौर पर किया गया है। तो क्या ड्रैगन अब सच में ताइवान पर कब्जा कर सकता है?

शील्ड ऑफ जस्टिस क्या है?

चीनी सेना की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने इस युद्धाभ्यास को शील्ड ऑफ जस्टिस नाम दिया है। एक पोस्ट के जरिए बताया गया है कि आजादी की साजिश रचने वाले सभी लोग इस ढाल का सामना करने पर खत्म हो जाएंगे। ड्रिल में चीनी कोस्ट गार्ड(सीसीजी) भी शामिल हैं।ड्रिल से जुड़ा एक पोस्टर भी जारी किया गया है। चीन ने ताइवान के चारों ओर एम्फीबियस र्फोसेस को तैनात किया है। वहीं सीसीजी के जहाजों ने भी तीन दिशाओं से ताइवान की घेराबंदी की है। ताइवान ने भी अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा है।

'अशांतिपूर्ण तरीकों' पर चीनी कानून में क्या लिखा है?

लंबे समय से चीन शांतिपूर्ण तरीके से ताइवान को अपने भूभाग में शामिल करने को कहता आया है। लेकिन अब उसका कहना है कि चीन में एक कानून यह भी है कि वह अपने भूभाग से किसी द्वीप को अलग होने से रोकने क लिए अशांतिपूर्ण तरीकों का भी सहारा ले सकता है। इसी मंशा के तहत बीजिंग ने ताइवान के राष्ट्रपति पर ताइवान की आजाद हासिल करने का आरोप लगाया है। जिस पर ताइवान के राष्ट्रपति का कहना है कि वह संप्रभु देश है उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है।

कब्जे के युद्धाभ्यास में क्या-क्या होगा?

चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान को चारों ओर से घेर कर ब्लॉकेड ड्रिल शुरू की है। इसमें ताइवान के मुख्य बंदरगाहों को ब्लॉक करने,हवाई और समुद्री मार्गों पर नाकाबंदी करने का अभ्यास भी शामिल है। इस ड्रिल में चीन की नौसेना, वायुसेना, रॉकेट फोर्स शामिल है। ताइवान जलडमरूमध्य के जल और हवाई क्षेत्र में चीन के लड़ाकू विमान, यूएवी, बमवर्षक, युद्धपोत युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ड्रिल के जरिए चीन एक मल्टी डायमेंशनल डिटरेंस का परीक्षण करना चाहता है। साथ ही चीन बाहरी उकसावे या मदद पर जवाब देना भी चाहता है खासकर अमरीका और जापान को।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

30 Dec 2025 04:55 am

Published on:

30 Dec 2025 04:50 am

Hindi News / Patrika Special / एक्सप्लेनर: ‘शील्ड ऑफ जस्टिस’ ड्रिल से ताइवान को क्या संदेश दे रहा है चीन?

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

CG Tourism: नए साल पर घूमने के लिए बेस्ट पिकनिक स्पॉट, यहाँ बनेगी यादगार शुरुआत, देखें पूरी लिस्ट

CG Tourism: नए साल पर घूमने के लिए बेस्ट पिकनिक स्पॉट, यहाँ बनेगी यादगार शुरुआत, देखें पूरी लिस्ट
Patrika Special News

राजस्थान: सरकारी दावे और हकीकत के बीच फंसी स्वास्थ्य व्यवस्था, मरीज बेहाल

jk loan hospital
Patrika Special News

राजेश खन्ना, वो सुपरस्टार जो तारीफ के नशे में हो गया बर्बाद!

Rajesh Khanna Birth Anniversary
Patrika Special News

चांदी की तेजी में चीन का खेल! कैसे सप्लाई चेन को कंट्रोल कर रहा है ड्रैगन

Patrika Special News

राजेश खन्ना के दिल्ली के 81 लोधी एस्टेट वाले बंगले की अनकही कहानी, चुनाव में दोस्त शत्रुघ्न को दी थी शिकस्त

Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.