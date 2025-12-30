एक्सप्लेनर: ‘शील्ड ऑफ जस्टिस’ ड्रिल से ताइवान को क्या संदेश दे रहा है चीन?

चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान को चारों ओर से घेर कर ब्लॉकेड ड्रिल शुरू की है। इसमें ताइवान के मुख्य बंदरगाहों को ब्लॉक करने,हवाई और समुद्री मार्गों पर नाकाबंदी करने का अभ्यास भी शामिल है। इस ड्रिल में चीन की नौसेना, वायुसेना, रॉकेट फोर्स शामिल है। ताइवान जलडमरूमध्य के जल और हवाई क्षेत्र में चीन के लड़ाकू विमान, यूएवी, बमवर्षक, युद्धपोत युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ड्रिल के जरिए चीन एक मल्टी डायमेंशनल डिटरेंस का परीक्षण करना चाहता है। साथ ही चीन बाहरी उकसावे या मदद पर जवाब देना भी चाहता है खासकर अमरीका और जापान को।