झुंझुनू

Jhunjhunu: बेटे की बारात निकलने से पहले उठी BSF जवान की अर्थी, रोडवेज बस के टायर ने कुचला था, पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल

BSF Solder Last Rites With Guard Of Honor: बेटे की शादी से 4 दिन पहले झुंझुनूं के भोड़की गांव में खुशियों का माहौल मातम में बदल गया, जब बीएसएफ जवान मनोज कुमार भार्गव की रोडवेज बस से हादसे में मौत हो गई। गांव में बान-हल्दी की तैयारी हो रही थी लेकिन उसी दिन तिरंगे में लिपटी जवान की अर्थी निकली।

झुंझुनू

image

Akshita Deora

Dec 02, 2025

Manoj-Kumar-Bhagarva-

फोटो: पत्रिका

BSF ASI Manoj Bhargava Died In A Road Accident: झुंझुनूं के भोड़की गांव में चार दिन बाद होने वाली शादी की तैयारियां चल रही थीं। घर में बान-हल्दी की रस्म की तैयारी थी, लेकिन उसी दिन बीएसएफ जवान मनोज कुमार भार्गव की अंतिम यात्रा गांव से निकली।

डीजे पर देशभक्ति गीत बजते रहे और ‘भारत माता की जय’ के नारों के बीच गांव ने अपने जवान को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। मनोज कुमार की रविवार को पोसाना टोल प्लाजा पर रोडवेज बस की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई थी।

अंतिम संस्कार के दौरान मनोज की बुजुर्ग मां, पत्नी, बेटा-बेटी और रिश्तेदारों का रो-रोकर बुरा हाल था। जो घर शादी की खुशियों से गूंज रहा था, वहां चीत्कारें गूंज रही थीं।

मनोज कुमार भार्गव के दो बेटे और एक बेटी हैं। बड़ा बेटा विजय, जिसकी शादी 5 दिसंबर को होनी थी, पिता की अर्थी को कंधा देता नजर आया। यह दृश्य हर आंख को नम कर गया।

अंतिम यात्रा में उदयपुरवाटी विधायक भगवाना राम सैनी, भोड़की सरपंच नेमीचंद जांगिड़, पूर्व सरपंच गणेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और पूर्व सैनिक मौजूद रहे। बीएसएफ की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अपने साथी को सलामी दी।

सीसीटीवी में कैद पूरा हादसा

पोसाना टोल प्लाजा पर हुआ हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जानकारी के अनुसार मनोज रविवार दोपहर पोसाना टोल बूथ पर खड़े होकर सीकर के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान झुंझुनूं डिपो की एक रोडवेज बस वहां पहुंची, जो उदयपुरवाटी जा रही थी।

मनोज को उम्मीद थी कि टोल पर जिस ओर वाहनों की लंबी कतार लगी है, उसी लेन में बस रुकेगी, लेकिन बस उस ओर रुकने के बजाय खाली लेन में चली गई। बूथ के बिल्कुल नजदीक आकर चलती बस से एक सवारी उतरी। उसी समय बस की गति धीमी थी। तभी बीएसएफ जवान मनोज कुमार ने भी बस की ओर दौड़ लगाई और चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उसी दौरान बस का गेट बंद हो गया।

बस आगे बढ़ती रही और मनोज बस व टोल बूथ के पिलर के बीच फंसकर सड़क पर गिर पड़े। गिरते ही बस का टायर उनके ऊपर से निकल गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे के बाद गुढ़ागौड़जी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को गुढ़ा सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शव को मोर्चरी में रखवाया गया। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

इनका कहना है

हादसे की सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। मृतक मनोज के बेटे ने मामला दर्ज कराया है। प्रकरण की जांच की जा रही है। बस का पता लगा लिया गया है। बस झुंझुनूं डिपो की है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।
-सुरेश कुमार रोलान, थानाधिकारी गुढ़ागौड़जी

Updated on:

02 Dec 2025 11:34 am

Published on:

02 Dec 2025 11:14 am

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Jhunjhunu: बेटे की बारात निकलने से पहले उठी BSF जवान की अर्थी, रोडवेज बस के टायर ने कुचला था, पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल

