जयपुर में पेट्रोल डालकर जलाए गए प्रेमी ने तोड़ा दम, जिंदगी की जंग लड़ रही प्रेमिका

गौरतलब है कि जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के मौखमपुरा थाना के बांडोलाव गांव में शुक्रवार देर रात करीब 1.30 बजे दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। खेत पर बने छप्परनुमा लोहे की टपरी में सो रहे युवक-युवती पर दो लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। अवैध संबंधों के शक में आरोपियों ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। थानाधिकारी सुरेश गुर्जर ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर दोनों पीड़ितों के बयान दर्ज किए थे। युवक ने गांव के ही बिरदीचन्द और गणेश पर हमला करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।