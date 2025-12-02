जयपुर में पेट्रोल डालकर जलाए गए प्रेमी ने तोड़ा दम, जिंदगी की जंग लड़ रही प्रेमिका

वह जगह जहां प्रेमी जोड़े को लगाई आग। फोटो: पत्रिका
Jaipur News: जयपुर के मौखमपुरा थाना क्षेत्र में पेट्रोल डालकर जलाए गए प्रेमी जोड़े में से प्रेमी कैलाश गुर्जर की मंगलवार तड़के मौत हो गई। वहीं, प्रेमिका जिंदगी की जंग लड़ रही है। बता दें कि घटना 3 दिन पहले मौखमपुरा थाना क्षेत्र के बांडोलाव गांव में हुई थी। जहां अवैध संबंधों के शक में महिला के परिजनों ने प्रेमी-प्रेमिका को आग लगा दी थी।
मौखमपुरा एसएचओ सुरेश कुमार गुर्जर ने बताया कि बांडोलाव निवासी कैलाश गुर्जर की तड़के करीब 3 बजे उपचार के दौरान जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में मौत हो गई। युवक 60 फीसदी से ज्यादा झुलसा था। महिला सोनी देवी की हालात गंभीर बनी हुई है। फिलहाल, महिला का बर्न वार्ड में इलाज जारी है। उन्होंने बताया कि अब इस मामले में मर्डर की धारा भी जोड़ी जाएगी।
इधर, मौखमपुरा थाना पुलिस की ओर से बांडोलाव घटना के आरोपियों को सोमवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी बिरदी चन्द व गणेश को एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। दोनों आरोपियों को आज फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।
गौरतलब है कि जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के मौखमपुरा थाना के बांडोलाव गांव में शुक्रवार देर रात करीब 1.30 बजे दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। खेत पर बने छप्परनुमा लोहे की टपरी में सो रहे युवक-युवती पर दो लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। अवैध संबंधों के शक में आरोपियों ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। थानाधिकारी सुरेश गुर्जर ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर दोनों पीड़ितों के बयान दर्ज किए थे। युवक ने गांव के ही बिरदीचन्द और गणेश पर हमला करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
