Rajasthan Crime: खेत पर सो रहा था प्रेमी जोड़ा, तभी पेट्रोल डालकर लगाई आग; महिला का जेठ और चाचा ससुर अरेस्ट

पुलिस गिरफ्त में महिला का जेठ और चाचा ससुर। फोटो: पत्रिका
जयपुर। जयपुर के पास मौखमपुरा थाना क्षेत्र के बांडोलाव गांव में अवैध संबंधों के शक में आग लगाकर प्रेमी जोड़े को मारने के प्रयास मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने महिला के जेठ और चाचा ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि जब प्रेमी जोड़ा खेत पर बनी लोहे की टपरी में सो रहा था, तभी आरोपियों ने पेट्रोल डालकर आग लगाई थी।
थानाधिकारी सुरेश गुर्जर ने बताया कि दोनों पीड़ितों ने गांव के ही बिरदीचन्द गुर्जर और गणेश गुर्जर पर हमला करने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला के चाचा ससुर बिरदीचंद गुर्जर और जेठ गणेश गुर्जर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि आखिर प्रेमी जोड़े को आग क्यों लगाई थी? क्योंकि एक साल पहले महिला के जेठ के लड़के और युवक के भाई की लड़की ने लव मैरिज की थी। ऐसे में दोनों परिवार के बीच पहले से भी रंजिश थी।
रविवार को जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा डूडी भी बांडोलाव गांव पहुंचीं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ घटनास्थल का दौरा किया और मौका मुआयना किया। एसपी ने स्थानीय पुलिस को निर्देश दिए कि मामले की जांच पूरी गंभीरता और पारदर्शिता से की जाए।
एसपी डोगरा ने कहा कि पुलिस ने आरोपित बिरदीचन्द और गणेश को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एफएसएल टीम ने साक्ष्य भी एकत्र किए गए हैं। उनका कहना था कि पुलिस का प्रयास है कि पीड़ित और पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। उन्होंने इस अपराध को जघन्य और घिनौना बताते हुए कहा कि समाज को भी आत्मचिंतन करना चाहिए। उन्होंने महिला के परिवार से अपील की है कि वे आगे आकर पुलिस को सहयोग करें ताकि दोषियों को कठोर सजा दिलाई जा सके।
झुलसे युवक-युवती की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। दोनों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने उनकी स्थिति चिंताजनक बताई है। घटना में घायल युवक करीब 70 फीसदी तक झुलस गया है, जबकि युवती 45 फीसदी तक आग की चपेट में आई है। चिकित्सकों के अनुसार दोनों को लगातार आईसीयू निगरानी में रखा गया है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है। डॉक्टरों ने बताया कि झुलसने की गंभीरता को देखते हुए अगले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण होंगे।
इधर, इस जघन्य घटना के दूसरे दिन रविवार को भी गांव में सन्नाटा पसरा रहा। ग्रामीणों में दहशत का माहौल इतना गहरा है कि कोई भी खुलकर कुछ कहने से बचता रहा। लोग आपस में चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से बयान देने से परहेज कर रहे हैं।
