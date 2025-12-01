Rajasthan Crime: खेत पर सो रहा था प्रेमी जोड़ा, तभी पेट्रोल डालकर लगाई आग; महिला का जेठ और चाचा ससुर अरेस्ट

थानाधिकारी सुरेश गुर्जर ने बताया कि दोनों पीड़ितों ने गांव के ही बिरदीचन्द गुर्जर और गणेश गुर्जर पर हमला करने का आरोप लगाया। इसके बाद पु​लिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला के चाचा ससुर बिरदीचंद गुर्जर और जेठ गणेश गुर्जर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि आखिर प्रेमी जोड़े को आग क्यों लगाई थी? क्योंकि एक साल पहले महिला के जेठ के लड़के और युवक के भाई की लड़की ने लव मैरिज की थी। ऐसे में दोनों परिवार के बीच पहले से भी रंजिश थी।