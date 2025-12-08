ट्रीटेड वेस्ट वॉटर रीयूज़ पर आज सेमिनार: उद्योगों को मिलेगी लाखों लीटर पानी की बड़ी राहत

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल ने बताया कि नगर निगम की ओर से सीवरेज के पानी को कुवाड़ा स्थित एसटीपी प्लांट में ट्रीटमेंट के बाद वर्तमान में कोठारी नदी में छोड़ा जा रहा है। इसी पानी को उद्योगों के उपयोग योग्य बनाने के लिए जयपुर की डिज़ायर इंटीग्रेटेड वॉटर मैनेजमेंट कंपनी ने हाल ही में नगर निगम के साथ एमओयू किया था।