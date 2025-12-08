ट्रीटेड वेस्ट वॉटर रीयूज़ पर आज सेमिनार: उद्योगों को मिलेगी लाखों लीटर पानी की बड़ी राहत

A seminar on treated wastewater reuse is being held today.
डिज़ायर इंटीग्रेटेड वॉटर मैनेजमेंट की ओर से सोमवार शाम को चित्तौड़ रोड स्थित एक होटल में ट्रीटेड वेस्ट वॉटर के पुन: उपयोग पर सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रोसेस हाउस संचालकों, जिंदल सॉ लिमिटेड सहित शहर के प्रमुख उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ कई प्रशासनिक अधिकारी शिरकत करेंगे।
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल ने बताया कि नगर निगम की ओर से सीवरेज के पानी को कुवाड़ा स्थित एसटीपी प्लांट में ट्रीटमेंट के बाद वर्तमान में कोठारी नदी में छोड़ा जा रहा है। इसी पानी को उद्योगों के उपयोग योग्य बनाने के लिए जयपुर की डिज़ायर इंटीग्रेटेड वॉटर मैनेजमेंट कंपनी ने हाल ही में नगर निगम के साथ एमओयू किया था।
कंपनी की योजना है कि ट्रीटेड पानी को और परिष्कृत कर कपड़ा प्रोसेस हाउस, जिंदल सॉ, डाई हाउस सहित अन्य उद्योगों को उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए प्रस्तावित प्रणाली एवं तकनीकी प्रक्रिया को लेकर सोमवार शाम 6 बजे से सेमिनार आयोजित किया जाएगा।
सेमिनार में जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू, नगर निगम आयुक्त हेमाराम चौधरी, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक केआर. मीणा, रीको के डीआरएम तथा राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग