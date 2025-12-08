डिजिटल पेमेंट का क्रेज: एक क्लिक में खरीदारी,एटीएम सूने

त्योहारी खरीदारी में पूजन सामग्री, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर मिठाई तक का भुगतान ग्राहकों ने ऑनलाइन किया। डिजिटल वॉलेट और यूपीआई ने पेमेंट को तेज और सुरक्षित बनाया। ग्राहक बिना बैंक विवरण साझा किए भुगतान कर पा रहे हैं। इससे धोखाधड़ी का खतरा कम हुआ है। नई तकनीकों के चलते पेमेंट सिस्टम लगातार उन्नत हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि क्रिप्टोकरेंसी जैसे विकल्प भविष्य में लेन-देन को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बना सकते हैं।