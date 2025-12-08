अब हिंदुओं के घरों में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होगा-तोगडि़या

Now, collective recitations of the Hanuman Chalisa will be held in Hindu homes - Togadia
अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डॉ. प्रवीण भाई तोगडि़या रविवार को भीलवाड़ा दौरे पर रहे। तोगडिया पिछले कई दिनों से राजस्थान के विभिन्न शहरों के दौरे पर हैं। वे रविवार को चितौड़गढ़ से होते हुए भीलवाड़ा के पुर पहुंचे। यहां बीलिया में उनका विभिन्न हिंदू संगठनों ने स्वागत किया। देर शाम वर्धमान कॉलोनी स्थित चन्द्रसिंह जैन के आवास पर पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया।
तोगडि़या ने कहा कि अब हिंदुओं के घरों में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होगा। ‘ओम श्री’ अभियान के जरिए हिंदुओं को सुरक्षित और सशक्त बनाने की पहल की जाएगी। उन्होंने कहा “हनुमानजी की गदा अब देश के हिंदुओं की रक्षा करेगी।” विश्व हिंदू परिषद व बजरंगदल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की जहां कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए उनका स्वागत किया।
उन्होंने 1992 की घटनाओं को याद करते हुए कहा कि 33 साल पहले हिंदुओं ने 450 सालों का कलंक केवल साढ़े 4 घंटे में मिटा दिया था। एक आह्वान पर 8 लाख कारसेवकों ने राम मंदिर निर्माण में अहम योगदान दिया, जो सम्मान के पात्र हैं।
डॉ. तोगड़िया ने राजस्थान में बनाए धर्मांतरण कानून की सराहना करते हुए कहा कि कई जिलों में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। इसे रोकने को हम भी प्रयासरत हैं। चन्द्रसिंह जैन ने बताया कि तोगडि़या सोमवार को भीलवाड़ा में विभिन्न कार्याक्रमों में हिस्सा लेने के बाद शाम को बिजौलियां जाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग