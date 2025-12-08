अब हिंदुओं के घरों में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होगा-तोगडि़या

अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक डॉ. प्रवीण भाई तोगडि़या रविवार को भीलवाड़ा दौरे पर रहे। तोगडिया पिछले कई दिनों से राजस्थान के विभिन्न शहरों के दौरे पर हैं। वे रविवार को चितौड़गढ़ से होते हुए भीलवाड़ा के पुर पहुंचे। यहां बीलिया में उनका विभिन्न हिंदू संगठनों ने स्वागत किया। देर शाम वर्धमान कॉलोनी स्थित चन्द्रसिंह जैन के आवास पर पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया।