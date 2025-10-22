जयपुर में शक के चलते पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या की, फिर खुद फंदे से लटककर दी जान



घटना की सूचना मिलते ही सीआई जामडोली प्रहलाद नारायण पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि पहले दाउदयाल ने पत्नी बबीता की गला दबाकर हत्या की और फिर खुद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को घटनास्थल से ऐसे सबूत भी मिले हैं, जो इस आशंका की पुष्टि करते हैं।