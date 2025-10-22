जयपुर में शक के चलते पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या की, फिर खुद फंदे से लटककर दी जान

पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या की (पत्रिका फाइल फोटो)
Jaipur Crime: राजधानी जयपुर के जामडोली क्षेत्र में मंगलवार शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई। जहां एक घर में पति-पत्नी के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई।
बता दें कि महिला की लाश फर्श पर पड़ी मिली, जबकि पति पंखे से लटका हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतकों की पहचान दाउदयाल (51) और बबीता (46) के रूप में हुई है।
जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच लंबे समय से झगड़े चल रहे थे। दंपती एक-दूसरे पर शक करते थे, जिससे अक्सर घर में विवाद होता था। मंगलवार को भी दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद यह हादसा हुआ।
वहीं, घर में मौजूद उनके बेटे ने बताया कि वह दोपहर में गोविंद देव मंदिर दर्शन के लिए गया था। जब वह शाम को लौटा तो दरवाजा बंद मिला। किसी तरह अंदर जाकर देखा तो मां जमीन पर पड़ी थी और पिता फंदे से झूल रहे थे।
घटना की सूचना मिलते ही सीआई जामडोली प्रहलाद नारायण पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि पहले दाउदयाल ने पत्नी बबीता की गला दबाकर हत्या की और फिर खुद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को घटनास्थल से ऐसे सबूत भी मिले हैं, जो इस आशंका की पुष्टि करते हैं।
मामले की रिपोर्ट मृतक के बेटे के बयान के आधार पर दर्ज की गई है। दोनों शवों को एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम कराया गया। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि घटना के पीछे घरेलू कलह के अलावा कोई और वजह तो नहीं थी।
