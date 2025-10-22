Pali News: बांध में डूबने से नानी-दोहिते की मौत, भैंस को पानी पिलाते समय हुआ हादसा

पाली। त्यौहारी सीजन में जिले के रोहट थाना क्षेत्र से दर्दनाक खबर सामने आई है। भैंस को बांध पर पानी पिलाने गए नानी और दोहिते की पैर फिसलने से बांध में गिरकर मौत हो गई। हादसे के बाद दोनों को एम्बुलेंस से गंभीर अवस्था में पाली के बांगड़ अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।