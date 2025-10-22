Patrika LogoSwitch to English

पाली

Pali News: बांध में डूबने से नानी-दोहिते की मौत, भैंस को पानी पिलाते समय हुआ हादसा

मृतकों की पहचान खुटानी भीलों की ढाणी निवासी इंद्रा देवी (47) पत्नी राजाराम भील और उसके दोहिता छोगाराम (13) पुत्र रामलाल भील के रूप में हुई है।

पाली

Rakesh Mishra

Oct 22, 2025

पाली। त्यौहारी सीजन में जिले के रोहट थाना क्षेत्र से दर्दनाक खबर सामने आई है। भैंस को बांध पर पानी पिलाने गए नानी और दोहिते की पैर फिसलने से बांध में गिरकर मौत हो गई। हादसे के बाद दोनों को एम्बुलेंस से गंभीर अवस्था में पाली के बांगड़ अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।

पैर फिसलने से हादसा

जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान खुटानी भीलों की ढाणी निवासी इंद्रा देवी (47) पत्नी राजाराम भील और उसके दोहिते छोगाराम (13) पुत्र रामलाल भील के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों जालोर जिले के आहोर तहसील स्थित बाकली बांध पर भैंस को पानी पिलाने गए थे। इसी दौरान पैर फिसलने से दोनों गहरे पानी में जा गिरे।

परिवार में कोहराम

स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया है। हादसे की सूचना पर क्षेत्र में शोक का माहौल है। वहीं परिवार में कोहराम मच चुका है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बड़ी खबरें

View All

ट्रेंडिंग

