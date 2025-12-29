Pali News: आपसी कहासुनी के बाद बहू ने डंडे से सास का सिर फोड़ा, पैर में भी लगी गंभीर चोट

घायल सास का इलाज जारी (फोटो- पत्रिका)
पाली: रोहट थाना क्षेत्र के खुटानी गांव में रविवार को घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आपसी कहासुनी के बाद एक बहू ने अपनी 70 वर्षीय सास पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग महिला के सिर में गंभीर चोट आई और पैर में भी चोट लगी। घायल अवस्था में परिजन उन्हें इलाज के लिए पाली के बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका उपचार जारी है।
पुलिस के अनुसार, खुटानी गांव निवासी पारती उर्फ पार्वती देवी (70), पत्नी झालाराम की अपनी बहू से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। विवाद बढ़ने पर बहू ने गुस्से में आकर डंडे से पारती देवी पर वार कर दिया। डंडे के प्रहार से उनके सिर में गहरी चोट आई और खून बहने लगा, वहीं पैर में भी चोट पहुंची।
घटना के समय घर पर केवल सास और बहू ही मौजूद थीं। बाद में घटना की जानकारी मिलने पर परिवार के अन्य सदस्य और रिश्तेदार मौके पर पहुंचे। घायल वृद्धा की हालत देखकर परिजन तुरंत उन्हें पाली के बांगड़ अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें भर्ती कर लिया। बुजुर्ग महिला की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।
इधर, घटना की सूचना मिलने पर रोहट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस का कहना है कि इस मामले में घायल बुजुर्ग महिला या उनके परिजनों की ओर से अभी तक कोई लिखित रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
पाली
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग