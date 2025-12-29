Pali News: आपसी कहासुनी के बाद बहू ने डंडे से सास का सिर फोड़ा, पैर में भी लगी गंभीर चोट

पाली: रोहट थाना क्षेत्र के खुटानी गांव में रविवार को घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आपसी कहासुनी के बाद एक बहू ने अपनी 70 वर्षीय सास पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग महिला के सिर में गंभीर चोट आई और पैर में भी चोट लगी। घायल अवस्था में परिजन उन्हें इलाज के लिए पाली के बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका उपचार जारी है।