पाली: ससुराल में तलवार बरसाने वाला आरोपी गिरफ्तार, पत्नी, सास व ससुर पर किया था हमला

फोटो पत्रिका
पाली। शहर में पत्नी को ससुराल नहीं भेजने से नाराज एक दामाद ने पत्नी, सास और ससुर पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया था। उसे पुलिस ने शनिवार को पाली के रामदेव रोड सिंधी कॉलोनी क्षेत्र से ही गिरफ्तार किया। उधर, हमले में घायल पत्नी व सास-ससुर का जोधपुर में उपचार चल रहा है। ससुर के सिर पर तलवार से वार करने से उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।
रामदेव रोड स्थित महात्मा गांधी कॉलोनी में 26 दिसम्बर की शाम नागौर जिले के मेड़ता सिटी के रेण निवासी अजय पुत्र रामनिवास जोशी जैकेट में तलवार छुपाकर ससुराल पहुंचा। पत्नी को ससुराल नहीं भेजने से नाराज अजय ने ससुराल के घर में घुसते ही पत्नी आशा पर हमला किया। पत्नी घर से बाहर भागी अजय उसके पीछे दौड़ पड़ा। जब सास दुर्गा जोशी ने अजय को रोकने की कोशिश की तो उसने उनके हाथ-पैर पर तलवार से कई वार किए।
इसके बाद ससुर जगदीश जोशी बीच-बचाव में आए, तो आरोपी ने उनके सिर पर जोरदार वार किया, जिससे वे मौके पर गिर पड़े। तीनों घायलों को तुरंत बांगड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां से जगदीश जोशी और उनकी पत्नी दुर्गा जोशी को जोधपुर रेफर किया। पूरी घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। आरोपी मौके से फरार हो गया था।
इस मामले में कोतवाली थानाधिकारी जसवंत सिंह के नेतृत्व में टीमों का गठन किया। पुलिस दलों को रेण (नागौर), जोधपुर व ब्यावर भेजा गया। पाली में भी दबिश दी गई। इस दौरान आरोपी पाली में ही रामदेव रोड पर एक जगह मिल गया। उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू की है।
बड़ी खबरेंView All
पाली
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग