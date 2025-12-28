पाली: ससुराल में तलवार बरसाने वाला आरोपी गिरफ्तार, पत्नी, सास व ससुर पर किया था हमला

रामदेव रोड स्थित महात्मा गांधी कॉलोनी में 26 दिसम्बर की शाम नागौर जिले के मेड़ता सिटी के रेण निवासी अजय पुत्र रामनिवास जोशी जैकेट में तलवार छुपाकर ससुराल पहुंचा। पत्नी को ससुराल नहीं भेजने से नाराज अजय ने ससुराल के घर में घुसते ही पत्नी आशा पर हमला किया। पत्नी घर से बाहर भागी अजय उसके पीछे दौड़ पड़ा। जब सास दुर्गा जोशी ने अजय को रोकने की कोशिश की तो उसने उनके हाथ-पैर पर तलवार से कई वार किए।