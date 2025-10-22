Rajasthan Crime: कौन है हिस्ट्रीशीटर बटार? जो महिला के भेष में पकड़ा गया, रोहित गोदारा गैंग से है कनेक्शन

Shooter Abhishek alias Batar: अलवर। राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले में पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग के एक शूटर को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। हिस्ट्रीशीटर ने पुलिस से बचने के लिए महिला के कपड़े पहने। लेकिन, घाघरा और लुगड़ी भी उसे नहीं बचा सकी। रोहित गोदारा गैंग का शूटर अभिषेक उर्फ बटार भेष बदलने के बाद भी पुलिस के चंगुल में फंस गया। पूछताछ में सामने आया है कि बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में बहरोड़ आया था।