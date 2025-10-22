Patrika LogoSwitch to English

अलवर

Rajasthan Crime: कौन है हिस्ट्रीशीटर बटार? जो महिला के भेष में पकड़ा गया, रोहित गोदारा गैंग से है कनेक्शन

Rohit Godara Gang: रोहित गोदारा गैंग के शूटर ने पुलिस से बचने के लिए महिला के कपड़े पहने। लेकिन, घाघरा और लुगड़ी भी उसे नहीं बचा सकी।

2 min read

अलवर

image

Anil Prajapat

Oct 22, 2025

Rohit Godara gang shooter Abhishek

बहरोड़ में रोहित गोदारा गैंग का शूटर गिरफ्तार। फोटो: पत्रिका

Shooter Abhishek alias Batar: अलवर। राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले में पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग के एक शूटर को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। हिस्ट्रीशीटर ने पुलिस से बचने के लिए महिला के कपड़े पहने। लेकिन, घाघरा और लुगड़ी भी उसे नहीं बचा सकी। रोहित गोदारा गैंग का शूटर अभिषेक उर्फ बटार भेष बदलने के बाद भी पुलिस के चंगुल में फंस गया। पूछताछ में सामने आया है कि बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में बहरोड़ आया था।

एसपी बहरोड़ देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि पुलिस की क्यूआरटी टीम को मुखबिर से बदमाश के बहरोड़ में छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस की टीमों ने जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। बदमाश से पास 3 देशी पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन मिली है। साथ ही पुलिस ने आरोपी को मोबाइल जब्त कर लिया है। माना जा रहा है कि मोबाइल की जांच में कई बड़े खुलासे हो सकते है।

कौन है हिस्ट्रीशीटर बटार?

अभिषेक उर्फ बटार (21) पुत्र पप्पू राम गुर्जर पनियाला थाना क्षेत्र के मोलाहेड़ा गांव का रहने वाला है। बदमाश का आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा है। आरोपी के खिलाफ अलग—अलग थानों में 8 मामले दर्ज है। कोटपूतली थाने के एक गंभीर मामले में फरार कुख्यात अपराधी अभिषेक उर्फ बटार पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित था।

ऐसे फंसा पुलिस के चंगुल में

क्यूआरटी कोटपूतली को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद बहरोड़ पुलिस बाईपास रोड पर पहुंची। जहां पर एक युवक घाघरा-लूगड़ी पहने हुए दिखाई दिया। औरत के भेष में दिखने वाले युवक पर शक होने पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ की। युवक ने जैसे ही अपना नाम बताया तो पुलिस ने उसकी गहनता से तलाशी ली। बदमाश के पास हथियारों का जखीरा मिलने पर पुलिस ने ​बदमाश को गिरफ्तार कर लिया।

क्या है रोहित गोदारा गैंग से कनेक्शन?

बहरोड़ पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाश अभिषेक उर्फ बटार का रोहित गोदारा गैंग से भी कनेक्शन सामने आया है। बटार क्षेत्र के ही शातिर बदमाश रोहित गुर्जर से जुड़ा हुआ है, जो रोहित गोदारा गैंग के लिए काम करता है। रोहित गुर्जर के कहने पर ही बटार रोहित गोदारा गैंग के लिए काम करने लगा था। ऐसे में कम उम्र में ही उसका आपराधिक रिकॉर्ड काफी बड़ा हो गया है।

बदमाश के खिलाफ 8 मामले पहले से दर्ज

कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बटार के खिलाफ कई पुलिस थानों में 8 गंभीर मामले दर्ज हैं। बदमाश के खिलाफ प्रागपुरा पुलिस थाने में 2, पनियाला पुलिस थाने में 2, नांगल चौधरी पुलिस थाने में 2, कोटपूतली और जयपुर के करधनी पुलिस थाने में एक-एक मामला दर्ज है। वहीं, बहरोड़ पुलिस ने अब बटार के खिलाफ नया मामला दर्ज किया है।

