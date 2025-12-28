पाली में बांडी नदी-औद्योगिक क्षेत्र देखकर नाराज हुए रिटायर्ड जज, बोले- ऐसी स्थिति में कैसे चल सकती है इंडस्ट्री?

सुबह करीब सवा दस बजे जस्टिस लोढ़ा अपनी टीम के साथ निरीक्षण के लिए रवाना हुए। सबसे पहले रोटरी क्लब के पास बांडी नदी की स्थिति देखी। इसके बाद मंडिया रोड स्थित ट्रीटमेंट प्लांट संख्या एक और दो के पास पहुंचे। प्लांट के पीछे नदी में उतरकर निरीक्षण के दौरान नदी किनारे फैले कचरे को देखकर उन्होंने नाराजगी जताई और जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल किया कि कचरा यहां क्यों पड़ा है। इसके बाद जस्टिस लोढ़ा ने ट्रीटमेंट प्लांट संख्या एक और दो का भी निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली।