Dholpur: मंदिर दर्शन कर पार्वती नदी में नहाने गया परिवार, डूबने से बेटे की मौत, 4 अन्य बाल-बाल बचे

मृतक शुभम के बाबा सियाराम गोस्वामी ने बताया कि उनका 55 वर्षीय बेटा ऋषिकेश मजदूरी का काम करता है। जो गांव में ही रहता है। उसके दो पुत्र सचिन और शुभम हैं। सचिन की शादी हो चुकी है। शुभम अभी पढ़ाई कर रहा था। वह बीएड द्वितीय वर्ष का छात्र है। टीचर बनने के लिए रीट परीक्षा की तैयारी में जुटा था। परिवार में थोड़ी परेशानी चल रही थी। इसी के चलते दो दिन पहले पूरा परिवार बालाजी मंदिर पर दर्शन करने आया था। जहां हादसा हो गया और शुभम की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के गांव में शोक छाया है।