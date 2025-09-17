Patrika LogoSwitch to English

धौलपुर

Dholpur: मंदिर दर्शन कर पार्वती नदी में नहाने गया परिवार, डूबने से बेटे की मौत, 4 अन्य बाल-बाल बचे

सूचना पर पुलिस ने एसडीआरएफ टीम बुलाकर रेस्क्यू अभियान चलाया है और मृतक के शव को बाहर निकाला।

धौलपुर

Rakesh Mishra

Sep 17, 2025

Dhaulpur news
मृतक शुभम गोस्वामी। फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान के धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र के धुरववास बालाजी के दर्शन करने आया एक परिवार पास बहने वाली पार्वती नदी में नहाने के दौरान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें एक सदस्य की डूबने से मौत हो गई। वहीं आसपास मौजूद लोगों ने परिवार के शेष चार लोगों को बचा लिया, लेकिन युवक को नहीं बचा पाए।

नदी में नहाने गए थे

जांच अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया की थाना क्षेत्र के धु्रववास बालाजी मंदिर पर बसेड़ी के नादनपुर थाना क्षेत्र के मठ धौर्य गांव निवासी ऋषिकेश गोस्वामी उनकी पत्नी, लड़का और बहू और अन्य परिवारजन के साथ आया हुआ था, जो मंदिर पर ही ठहरा था। यह लोग पार्वती नदी में नहाने गए थे, लेकिन गहरे पानी में उतर जाने से यह हादसा हो गया।

इस दौरान परिवार के अन्य लोगों को तो आसपास पशु चराने वाले चरवाहों और युवाओं ने नदी में कूूद कर बचा लिया, लेकिन 18 वर्षीय युवक शुभम पुत्र ऋषिकेश गोस्वामी का सुराग नहीं लगा। सूचना पर पुलिस ने एसडीआरएफ टीम बुलाकर रेस्क्यू अभियान चलाया है और मृतक के शव को बाहर निकाला। जिसका बाड़ी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है।

यह वीडियो भी देखें

युवक कर रहा था रीट की तैयारी

मृतक शुभम के बाबा सियाराम गोस्वामी ने बताया कि उनका 55 वर्षीय बेटा ऋषिकेश मजदूरी का काम करता है। जो गांव में ही रहता है। उसके दो पुत्र सचिन और शुभम हैं। सचिन की शादी हो चुकी है। शुभम अभी पढ़ाई कर रहा था। वह बीएड द्वितीय वर्ष का छात्र है। टीचर बनने के लिए रीट परीक्षा की तैयारी में जुटा था। परिवार में थोड़ी परेशानी चल रही थी। इसी के चलते दो दिन पहले पूरा परिवार बालाजी मंदिर पर दर्शन करने आया था। जहां हादसा हो गया और शुभम की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के गांव में शोक छाया है।

Updated on:

17 Sept 2025 05:20 pm

Published on:

17 Sept 2025 04:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / Dholpur: मंदिर दर्शन कर पार्वती नदी में नहाने गया परिवार, डूबने से बेटे की मौत, 4 अन्य बाल-बाल बचे

