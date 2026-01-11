वनरक्षक पर ट्रेक्टर चढ़ाने वाला बजरी माफिया गिरफ्तार

- सरमथुरा इलाके की झिरी चौकी के सामने दिया था वारदात को अंजाम
- वनरक्षक जितेन्द्र की जयपुर में इलाज मृत्यु
धौलपुर. सरमथुरा थाना इलाके में वन विभाग के झिरी नाके पर तैनात वनरक्षक जितेंद्र सिंह शेखावत गत 8 जनवरी की रात्रि को ट्रेक्टर-ट्रॉली से रौंदकर हत्या करने के आरोपी बजरी माफिया को पुलिस ने धरदबोचा। बता दें कि वनरक्षक जितेन्द्र ने जयपुर में शुक्रवार रात उपचार के दम तोड़ दिया था।
सरमथुरा सीओ नरेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि आरोपी बजरी माफिया रामसेवक उर्फ चालू पुत्र रामजीलाल गुर्जर निवासी चिल्लीपुरा मजरा नगर थाना सरमथुरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीओ ने बताया कि घटना को लेकर आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। वारदात में और कौन लोग शामिल थे, इसको लेकर जांच चल रही है।
गौरतलब रहे कि 8 जनवरी की रात्रि को झिरी नाके पर तैनात वनकर्मी जितेंद्रसिंह ड्यूटी कर रहा था। मुख्य रास्ते पर तेज रफ्तार में आ रहे बजरी माफियाओं को वनरक्षक ने रोकने का प्रयास किया। लेकिन बजरी माफियाओं ने तेज रफ्तार में वनरक्षक को टक्कर मार भाग निकले। गंभीर घायल वन रक्षक को जयपुर निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां शुक्रवार रात उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। रेंजर देवेंद्र सिंह चौहान ने बजरी माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस और प्रशासन के इकबाल पर हमला होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। मृतक की जयपुर में पीएम करा शव परिजनों को सौंप दिया।
चौकी स्टाफ पर माफिया से मिलीभगत के आरोप
उधर, भरतपुर से एफएसएल टीम झिरी घटना स्थल पहुंची और घटना से संबंधित साक्ष्य और नमूने एकत्रित किए हैं। वहीं, चंबल घडिय़ाल अभ्यारण अंतर्गत झिरी चौकी पर तैनात कार्मिकों पर ग्रामीणों ने चंबल नदी में अवैध बजरी खनन में संलिप्तता जाहिर करते हुए मिलीभगत का आरोप लगाया है।
