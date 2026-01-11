वनरक्षक पर ट्रेक्टर चढ़ाने वाला बजरी माफिया गिरफ्तार

गौरतलब रहे कि 8 जनवरी की रात्रि को झिरी नाके पर तैनात वनकर्मी जितेंद्रसिंह ड्यूटी कर रहा था। मुख्य रास्ते पर तेज रफ्तार में आ रहे बजरी माफियाओं को वनरक्षक ने रोकने का प्रयास किया। लेकिन बजरी माफियाओं ने तेज रफ्तार में वनरक्षक को टक्कर मार भाग निकले। गंभीर घायल वन रक्षक को जयपुर निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां शुक्रवार रात उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। रेंजर देवेंद्र सिंह चौहान ने बजरी माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस और प्रशासन के इकबाल पर हमला होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। मृतक की जयपुर में पीएम करा शव परिजनों को सौंप दिया।