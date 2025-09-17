DUSU Election 2025: जीतू से बनी जोसलिन चौधरी, वोटिंग से पहले लगे ‘धर्मांतरण’ के आरोप; जानें क्या है सच्चाई

DUSU Election 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव इस बार राजस्थान के लिए खास बन गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और कांग्रेस की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के बीच जबरदस्त टक्कर है। इस बार NSUI ने जोधपुर की जोसलीन नंदिता चौधरी को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है, जबकि अलवर के राहुल झांसला को उपाध्यक्ष पद का टिकट दिया गया है। वहीं, राजस्थान के मारवाड़ की जोसलिन के नाम को लेकर विवाद भी हो रहा है।