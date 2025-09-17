CM भजनलाल शर्मा का अनोखा अंदाज, PM मोदी के जन्मदिन पर टी-स्टॉल पहुंचकर बनाई चाय, लोगों संग ली चुस्की



उन्होंने कहा था, बेटियां सिर्फ परिवार नहीं, समाज और देश की भी रीढ़ हैं, उन्हें पढ़ाना और सशक्त बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी सादगी और जनता से सीधे संवाद को प्राथमिकता देते हैं, जो उनके नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।