CM भजनलाल शर्मा का अनोखा अंदाज, PM मोदी के जन्मदिन पर टी-स्टॉल पहुंचकर बनाई चाय, लोगों संग ली चुस्की

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी सादगी और जनता से जुड़ाव का एक और उदाहरण पेश किया है। उन्होंने जयपुर के मानसरोवर रोड स्थित एक चाय स्टॉल पर रुककर वहां के स्थानीय लोगों के साथ चाय की चुस्की ली और उनकी समस्याओं को सुना।
इस दौरान उन्होंने चाय तैयार की और स्थानीय व्यापारियों से भी बातचीत की, जिससे उनकी सादगी और जनता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
बता दें कि इससे पहले 16 मई 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर जाते समय जयपुर रोड पर एक चाय स्टॉल पर रुककर कुल्हड़ में चाय का आनंद लिया और वहां मौजूद बेटियों को पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी।
उन्होंने कहा था, बेटियां सिर्फ परिवार नहीं, समाज और देश की भी रीढ़ हैं, उन्हें पढ़ाना और सशक्त बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी सादगी और जनता से सीधे संवाद को प्राथमिकता देते हैं, जो उनके नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को 'स्वच्छता ही सेवा अभियान' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से स्वच्छ भारत निर्माण में सक्रिय सहयोग देने और स्वच्छता को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाने की अपील करते हुए स्वच्छता की शपथ दिलवाई।
कार्यक्रम में श्री शर्मा ने सीवरेज नीति का विमोचन, सफाई मित्रों को पीपीपी किट का वितरण एवं अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया।