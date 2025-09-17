Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

CM भजनलाल शर्मा का अनोखा अंदाज, PM मोदी के जन्मदिन पर टी-स्टॉल पहुंचकर बनाई चाय, लोगों संग ली चुस्की

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिप्रापथ मानसरोवर रोड पर एक चाय स्टॉल पर रुककर चाय बनाई और स्थानीय लोगों के साथ चाय का आनंद लिया। उन्होंने जनता से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। इस सादगी भरे अंदाज ने जनता के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ाई।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 17, 2025

CM Bhajanlal Sharma
सीएम भजनलाल शर्मा ने बनाई चाय (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी सादगी और जनता से जुड़ाव का एक और उदाहरण पेश किया है। उन्होंने जयपुर के मानसरोवर रोड स्थित एक चाय स्टॉल पर रुककर वहां के स्थानीय लोगों के साथ चाय की चुस्की ली और उनकी समस्याओं को सुना।


इस दौरान उन्होंने चाय तैयार की और स्थानीय व्यापारियों से भी बातचीत की, जिससे उनकी सादगी और जनता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ये भी पढ़ें

RAS Transfer List: राजस्थान में लगातार दूसरे दिन बड़ा फेरबदल, 41 आरएएस के तबादले, जानें किसे कहां लगाया
जयपुर
41-RAS-officers-transferred


बता दें कि इससे पहले 16 मई 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर जाते समय जयपुर रोड पर एक चाय स्टॉल पर रुककर कुल्हड़ में चाय का आनंद लिया और वहां मौजूद बेटियों को पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी।


उन्होंने कहा था, बेटियां सिर्फ परिवार नहीं, समाज और देश की भी रीढ़ हैं, उन्हें पढ़ाना और सशक्त बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी सादगी और जनता से सीधे संवाद को प्राथमिकता देते हैं, जो उनके नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।


स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ


देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को 'स्वच्छता ही सेवा अभियान' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से स्वच्छ भारत निर्माण में सक्रिय सहयोग देने और स्वच्छता को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाने की अपील करते हुए स्वच्छता की शपथ दिलवाई।

कार्यक्रम में श्री शर्मा ने सीवरेज नीति का विमोचन, सफाई मित्रों को पीपीपी किट का वितरण एवं अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया।

ये भी पढ़ें

जयपुर पुलिस में 2 हजार से अधिक पद रिक्त, 674 कांस्टेबलों की भर्ती के बाद भी रहेगा नफरी का टोटा
जयपुर
Jaipur Police (Patrika Photo)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Sept 2025 11:01 am

Published on:

17 Sept 2025 11:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / CM भजनलाल शर्मा का अनोखा अंदाज, PM मोदी के जन्मदिन पर टी-स्टॉल पहुंचकर बनाई चाय, लोगों संग ली चुस्की

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.