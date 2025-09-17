जयपुर पुलिस में 2 हजार से अधिक पद रिक्त, 674 कांस्टेबलों की भर्ती के बाद भी रहेगा नफरी का टोटा



कमिश्नरेट में एसआई, एएसआई और हेड कांस्टेबल के बड़ी संख्या में पद पदोन्नति से भरे जाने हैं। लेकिन विवाद होने पर वर्षों पहले कुछ पुलिसकर्मी कोर्ट में पहुंच गए और पदोन्नति पर स्टे ले लिया। इससे पद रिक्त ही चल रहे थे। हाल ही में पुलिस कमिश्नर ने बड़ी संख्या में रिक्त पदों को देखते हुए पुलिसकर्मियों से वार्ता की और कानूनी प्रक्रिया पूरी करवाई। इसके बाद न्यायालय ने पदोन्नति पर लगा कोर्ट स्टे हटा दिया।