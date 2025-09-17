जयपुर सेंट्रल जेल में बेखौफ बदमाशों ने शूट की रील, शहर में आग लगा देने की धमकी, 4 साल में 39वीं बार मिला मोबाइल

जयपुर: ’हां भाई, राम-राम सारे भाइयां ने, जयबाबा की…देशराज कोटपुतली अपना भाई है, कुछ भी बात हो तो आग लगा देंगे पूरे कोटपुतली शहर में ठीक है, जयबाबा की भाइयों।’ यह चौंकाने वाली सोशल मीडिया रील सामने आई है, जयपुर की सेंट्रल जेल से।
जेल के भीतर सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए हत्या के आरोपी बंदी ने साथियों के साथ वीडियो बनाकर चार वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए। वीडियो वायरल होते ही जेल प्रशासन की नींद टूटी और जांच शुरू की गई।
जांच में खुलासा हुआ कि ये सभी वीडियो जेल के अंदर ही बनाए गए थे। इसके बाद जयपुर सेंट्रल जेल के प्रहरी महेश कुमार ने आठ बंदियों के खिलाफ लालकोठी थाने में मामला दर्ज करवाया है। मामले की जांच लालकोठी थानाप्रभारी प्रकाशराम विश्नोई कर रहे हैं।
जेल परिसर के अंदर से बनाई गई ये वीडियो रील सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हुई। यह देख किसी ने जेल प्रशासन को इसकी जानकारी दी। प्रशासन ने जांच करने के बाद वीडियो में दिख रहे आठ बंदियों से पूछताछ कर मामला दर्ज करवाया।
21 फरवरी 2025: दौसा जेल से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली, जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में आया था फोन।
26 मार्च 2025: जयपुर और बीकानेर जेल से पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर मुख्यमंत्री शर्मा और उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को मारने की धमकी दी गई।
जेल की दीवार बीस फीट ऊंची है। जबकि आसपास बस्तियों में इससे ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बन चुकी हैं। जेल अधिकारी मानते हैं कि जेल के आसपास बस्तियों से मोबाइल फेंके जाते हैं। लेकिन जेल प्रशासन की ओर से इसे रोकने के कोई इंतजाम नहीं किए गए।
यह भी पता नहीं लग पाया कि मोबाइल फेंकने में कौन लोग शामिल हैं, जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। जयपुर जेल में जैमर लगाने की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है। जैमर नहीं लगने से जेल के अंदर से कैदियों के बात करने और धमकी देने जैसे मामले भी सामने आ चुके हैं।
जेल अधीक्षक प्रमोद ने बताया कि जेल में मोबाइल और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं रोकने के आदेश पहले से ही लागू हैं। घनी आबादी के बीच स्थित होने के कारण यहां जैमर सफल नहीं हो पाए। हालांकि, इसे लगाने के लिए कई बार प्रयास किए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि जेल विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ निलंबन से लेकर बर्खास्तगी तक की कार्रवाई भी की गई है। अब औचक निरीक्षण के आदेश दिए गए हैं।
वीडियो में बंदी निखिल, रवि उर्फ रविंद्र, देशराज, प्रमोद, अंकित, राकेश, आकाश और मनीष दिख रहे हैं। निखिल हत्या का आरोपी है। सभी से अलग-अलग पूछताछ में विचाराधीन बंदी निखिल के पास मोबाइल बरामद किया गया। वह हत्या का आरोपी है।
माना जा रहा है कि इसी मोबाइल से वीडियो बनाकर बाहर भेजे गए। पुलिस ने मोबाइल जब्त कर लिया है। यह मोबाइल अंदर कैसे आया, इसकी जांच की जा रही है।
यह पहली घटना नहीं है, जब जेल के भीतर से मोबाइल मिला हो। बीते चार साल में 39 मोबाइल जेल से बरामद किए जा चुके हैं।