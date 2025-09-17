Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान में हजारों बेटियों के लिए खुशखबरी, हर साल मिलेगी 30 हजार की छात्रवृत्ति, ये रही आवेदन की लास्ट डेट

राजस्थान में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से 35 हजार बालिकाओं को हर साल 30 हजार रुपए की अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप मिलेगी। पात्र छात्राएं राजकीय स्कूल से 10वीं-12वीं पास कर स्नातक/डिप्लोमा प्रथम वर्ष में पढ़ रही हों। आवेदन 30 सितंबर तक ऑनलाइन करें।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 17, 2025

Rajasthan Azim Premji Scholarship
Rajasthan Girl Scholarship (Patrika Photo)

जयपुर: शैक्षणिक सत्र 2025-26 से राज्य की 35,000 बालिकाओं को प्रतिवर्ष 30,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य छात्राओं की उच्च शिक्षा तक पहुंच को सशक्त बनाना है।


बता दें कि यह लाभ उन बालिकाओं को मिलेगा, जिन्होंने राजकीय विद्यालयों से 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण की हो तथा वे किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में स्नातक डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम (अवधि 2 से 5 वर्ष) के प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत हों।

अतिरिक्त सचिव ने क्या बताया


उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव कुलदीप रांका की अध्यक्षता में महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। बैठक में अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।


30 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन


योजना के प्रथम चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया फाउंडेशन की वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से नि:शुल्क शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है। अभी तक 12 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। द्वितीय चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक चलेगी।

Published on:

17 Sept 2025 07:19 am

राजस्थान में हजारों बेटियों के लिए खुशखबरी, हर साल मिलेगी 30 हजार की छात्रवृत्ति, ये रही आवेदन की लास्ट डेट

