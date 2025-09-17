राजस्थान में हजारों बेटियों के लिए खुशखबरी, हर साल मिलेगी 30 हजार की छात्रवृत्ति, ये रही आवेदन की लास्ट डेट



योजना के प्रथम चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया फाउंडेशन की वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से नि:शुल्क शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है। अभी तक 12 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। द्वितीय चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक चलेगी।